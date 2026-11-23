Erősödtek hétfőn az amerikai tőzsdeindex-határidők, miután a múlt héten meredeken estek a mesterségesintelligencia-boom nyerteseinek számító technológiai és chipgyártó részvények – írja a Reuters.

Elmaradt a nagy összeomlás a tőzsdéken hétfő reggel: itt a piaci korrekció, szárnyal a dollár árfolyama / Fotó: Shutterstock

Ázsiában vegyes volt a kép. Tajvanon emelkedtek az árfolyamok, Dél-Koreában viszont tízhavi mélypontra süllyedt a vezető részvényindex.

A Nasdaq 100 határidős jegyzése közel 3 százalékkal, az S&P 500-é 2 százalékkal emelkedett az ázsiai kereskedésben. A tajvani részvényindex szintén 2 százalékkal kapaszkodott fel, az európai határidős indexek pedig alig mozdultak. A Nasdaq Composite múlt heti, 10 százalékos esése a legnagyobb heti veszteség volt a világjárvány kezdetén, 2020 márciusában tapasztalt zuhanás óta. A tajvani tőzsde vezető indexe 1990 óta nem esett akkorát egy hét alatt.

A dél-koreai Kospi hétfőn mintegy 5 százalékot esett. Az index az év első felében a chipek iránti kereslet növekedésére építő befektetői várakozások nyomán több mint megduplázódott, csúcsához képest azonban már értéke felét elveszítette. A dél-koreai pénzügyminiszter hétfőn megismételte, hogy szükség esetén készek stabilizálni a piacot. A nyilatkozat enyhítette az eladói nyomást.

A tajvani pénzügyi felügyelet szigorította a részvények shortolására vonatkozó szabályokat, a kínai tőzsdék pedig több támogató intézkedést jelentettek be, köztük a hitelből történő részvényvásárlás feltételeinek enyhítését. A hongkongi és a szárazföldi kínai piacok így is több hónapos mélypontra estek. Japánban ünnepnap miatt zárva tartottak a tőzsdék, a határidős jegyzések azonban ott is eladói nyomást jeleztek.

Az eladási hullám mögött az a kérdés áll, hogy a nagyrészt hitelből finanszírozott adatközpont-beruházások elég gyorsan termelnek-e annyi profitot, amennyi az adósságok törlesztéséhez szükséges. A Morgan Stanley előrejelzése szerint

a legnagyobb felhőszolgáltatók beruházási kiadásai jövőre több mint 70 százalékkal nőhetnek, és meghaladhatják az 1600 milliárd dollárt.

Jensen Huang távozása az Nvidia éléről kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a chipgyártó a jövőben is finanszírozza-e egyes ügyfeleit. Az Anthropic részvényei az első teljes kereskedési napjukon 8,5 százalékos mínuszban zártak. A kínai chipgyártókat és mesterségesintelligencia-cégeket követő hongkongi index az év eleje óta közel 60 százalékot veszített értékéből.