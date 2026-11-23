Elmaradt a nagy összeomlás a tőzsdéken hétfő reggel: itt a piaci korrekció, szárnyal a dollár árfolyama
Erősödtek hétfőn az amerikai tőzsdeindex-határidők, miután a múlt héten meredeken estek a mesterségesintelligencia-boom nyerteseinek számító technológiai és chipgyártó részvények – írja a Reuters.
Ázsiában vegyes volt a kép. Tajvanon emelkedtek az árfolyamok, Dél-Koreában viszont tízhavi mélypontra süllyedt a vezető részvényindex.
A Nasdaq 100 határidős jegyzése közel 3 százalékkal, az S&P 500-é 2 százalékkal emelkedett az ázsiai kereskedésben. A tajvani részvényindex szintén 2 százalékkal kapaszkodott fel, az európai határidős indexek pedig alig mozdultak. A Nasdaq Composite múlt heti, 10 százalékos esése a legnagyobb heti veszteség volt a világjárvány kezdetén, 2020 márciusában tapasztalt zuhanás óta. A tajvani tőzsde vezető indexe 1990 óta nem esett akkorát egy hét alatt.
A dél-koreai Kospi hétfőn mintegy 5 százalékot esett. Az index az év első felében a chipek iránti kereslet növekedésére építő befektetői várakozások nyomán több mint megduplázódott, csúcsához képest azonban már értéke felét elveszítette. A dél-koreai pénzügyminiszter hétfőn megismételte, hogy szükség esetén készek stabilizálni a piacot. A nyilatkozat enyhítette az eladói nyomást.
A tajvani pénzügyi felügyelet szigorította a részvények shortolására vonatkozó szabályokat, a kínai tőzsdék pedig több támogató intézkedést jelentettek be, köztük a hitelből történő részvényvásárlás feltételeinek enyhítését. A hongkongi és a szárazföldi kínai piacok így is több hónapos mélypontra estek. Japánban ünnepnap miatt zárva tartottak a tőzsdék, a határidős jegyzések azonban ott is eladói nyomást jeleztek.
Az eladási hullám mögött az a kérdés áll, hogy a nagyrészt hitelből finanszírozott adatközpont-beruházások elég gyorsan termelnek-e annyi profitot, amennyi az adósságok törlesztéséhez szükséges. A Morgan Stanley előrejelzése szerint
a legnagyobb felhőszolgáltatók beruházási kiadásai jövőre több mint 70 százalékkal nőhetnek, és meghaladhatják az 1600 milliárd dollárt.
Jensen Huang távozása az Nvidia éléről kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a chipgyártó a jövőben is finanszírozza-e egyes ügyfeleit. Az Anthropic részvényei az első teljes kereskedési napjukon 8,5 százalékos mínuszban zártak. A kínai chipgyártókat és mesterségesintelligencia-cégeket követő hongkongi index az év eleje óta közel 60 százalékot veszített értékéből.
Damien Boey, a Wilson Asset Management portfólióstratégája szerint az általa követett hangulatmutatók múlt héten három kereskedési napon is pánikot jeleztek az amerikai piacon. Úgy látja, hogy jegybanki irányváltás nélkül nehéz olyan tényezőt találni, amely tartós emelkedést indíthatna el.
A befektetők kedden a Dell eredményeit és kilátásait figyelik, decemberben pedig az amerikai jegybank kamatdöntése kerül előtérbe. A piac kamatemelésre számít. A dollár és a kötvények többnyire megtartották pénteki nyereségüket. A dollár hétfőn rövid időre 159 jen fölé erősödött, az euró pedig 1,10 dollár alatt maradt.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a magyar tőzsde is áldozatává vált a technológiai szektorból kiinduló globális piaci eladási hullámnak. Az OTP és az olajtársaság tőzsdei értéke is hatalmasat zuhant, a leginkább technológiai fúkuszú 4iG viszont dacolt a masszívan pesszimista hangulattal.