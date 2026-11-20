Menekül a pénz a tőzsdéről, ütik-vágják a részvényeket: az OTP és a 4iG is hatalmas esésben – a forint bizakodva várja a késő esti megmérettetést
Felerősödött eladói hullám söpört végig péntek délelőtt az európai tőzsdéken, ahogy a befektetők továbbra is kritikusan szemlélik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai cégeket. A hét egészében meghatározó hangulaton az Anthropic történelmi rekordot jelentő részvénykibocsátása és csütörtöki debütálása sem tudta érdemben javítani. A pesti tőzsde is elhasalt, a 4iG-t ütik leginkább a kereskedők. A forint kiseb korrekcióval készül a Moody's késő este érkező országfelülvizsgálatára a tegnapi zuhanást követően.
Az európai börzék masszív mínuszba fordultak a nap első felében, a legfontosabb nyugati részvénykosarak közül
- a londoni FTSE 100 fél százalékkal,
- a frankfurti DAX 1,6 százalékkal,
- a párzsi CAC 40 pedig 1,2 százalékkal került lejjebb.
A hazai tőzsdén ennél is nagyobb lejtmenet látható. A BUX index 2,4 százalékot esett, ezzel letörte a 140 ezer pontos értéket is.
A blue chipeket egyaránt ütik a tőzsdézők, leginkább az Ipoteka Bank újabb 17,5 százalékát megvásáló OTP-n csattan az ostor. A bankpapír 3,5 százalékkal 39 180 forintra zuhant kora délutánra. Az üzbég akvizíció második fázisa részvényenként 70 forintos negatív hatással van az árfolyamra az Erste szerint, ennél jóval naagyobbat szakadt a kurzus.
A Mol árfolyama 2,3 százalékkal 4644 forintra esett.
A Richter árfolyama sem úszta meg, a gyógyszerrészvény másfél százalékkal 13 390 forintig csúszott le.
A Magyar Telekom papírjaival 0,6 száalékos mínuszban, 2846 forinton kereskednek.
Az indextagok közül a mai pesszimista hangulatban is mélyen alulteljesít az AutoWallis, amely már kilenc százalékos zuhanásnál jár a Concorde célárcsökkentését követően.
Szenved a 4iG is, amely cikkünk íásakor négy százalékos mínuszt mutat.
A forintot tegnap páholták el rendesen, a több mint féléves mélypontról ma kisebb korrekciót láthatunk.
Az euró jegyzése 0,1 száalékkal 372,8 forintig jött vissza délitán fél egyig.
A dollár egységéért 340 forintot kérnek, csakúgy, mint tegnap.
A régiós devizákkal összevetve nagyobb javulást mutat a hazai valuta: a cseh korona 0,15 százalékkal, a lengyel zlotyhoz képest 0,45 százalékot erősödött.
Az Erste stratégái szerint a forint esésének legfontosabb külső oka az egyre erőteljesebbé váló Fed kamatemelési várakozások, melyek egyébként a régiós devizákat is gyengítették. Ebben a helyzetben pedig nem segítettek az MNB keddi üzenetei, melyek úgy csapódtak le a befektetőkben, hogy a magyar jegybank már a kamatcsökkentést fontolgatja.
Ma kivárás jöhet a Moody’s hitelminősítői piaczárás után esedékes értékelése előtt. A jelenlegi helyzetben a Baa2-es besorolás kilátásának negatívról stabilra javítása „jól jönne” a forintnak.