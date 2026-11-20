Felerősödött eladói hullám söpört végig péntek délelőtt az európai tőzsdéken, ahogy a befektetők továbbra is kritikusan szemlélik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai cégeket. A hét egészében meghatározó hangulaton az Anthropic történelmi rekordot jelentő részvénykibocsátása és csütörtöki debütálása sem tudta érdemben javítani. A pesti tőzsde is elhasalt, a 4iG-t ütik leginkább a kereskedők. A forint kiseb korrekcióval készül a Moody's késő este érkező országfelülvizsgálatára a tegnapi zuhanást követően.

Erősen negatív a hangulat az európai piacokon és a hazai tőzsdén is / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az európai börzék masszív mínuszba fordultak a nap első felében, a legfontosabb nyugati részvénykosarak közül

a londoni FTSE 100 fél százalékkal,

a frankfurti DAX 1,6 százalékkal,

a párzsi CAC 40 pedig 1,2 százalékkal került lejjebb.

A hazai tőzsdén ennél is nagyobb lejtmenet látható. A BUX index 2,4 százalékot esett, ezzel letörte a 140 ezer pontos értéket is.

A blue chipeket egyaránt ütik a tőzsdézők, leginkább az Ipoteka Bank újabb 17,5 százalékát megvásáló OTP-n csattan az ostor. A bankpapír 3,5 százalékkal 39 180 forintra zuhant kora délutánra. Az üzbég akvizíció második fázisa részvényenként 70 forintos negatív hatással van az árfolyamra az Erste szerint, ennél jóval naagyobbat szakadt a kurzus.