A befektetőket a frász kerülgeti, az elemzők meg sem rezzentek: az AI-para dacára is folytatódhat az amerikai tőzsderali
A globális tőkepiac egészét megrengető, múlt heti AI-pánik ellenére továbbra is töretlen optimizmus jellemzi az elemzőket az amerikai tőzsde kilátásait illetően. A S&P 500 index a technológiai szektor túlsúlya mellett is elkerülheti a medvepiacot idén, 2027-ben pedig kétszámjegyű ralival folytatódhat a hosszú ideje tartó menetelés a legnagyobb piacon.
A mesterséges intelligencia megítélésével kapcsolatos befektetői aggodalmak világszintű piaci zuhanásba csaptak át a előző héten, ami 2020 eleje, azaz a Covid19-pandémia kezdete óta nem látott mértékű értékvesztést eredményezett a tőzsdéken. A Yardani Research a lefordulást figyelembe véve 400 ponttal mérsékelte a széles amerikai részvénypiac teljesítményét mérő S&P 500 index év végi célárfolyamát, 7500 pontra várva a zászlóshajónak számító részvénykosarat december végére.
Ez 8,5 százalékos emelkedést vetít előre a pénteki, erősen megtépázott 6910 pontos zárószintről, 2026 egészében pedig szűk 10 százalékos teljesítményt jelentene.
Az amerikai elemzőház a technológiai részvényeket övező bizonytalanságok ellenére meg van róla győződve, hogy az amerikai tőzsde elkerüli a medvepiacot.
Túlélési tanácsok tőzsdepánik idejére: többször találkozott a piaci medvével mint bárki más – Warren Buffett bölcsessége most is aranyat érhet
A veterán tőzsdeguru hosszú kerrierje során számos medvepiacot sikeresen átvészelt. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomán kibontakozó piaci zuhanás során most is érdemes lehet Warren Buffett befektetési filozófiáját követni.
A jövő évre előretekintve is derűlátó a Yardeni, amely 8500-9000 pont közé várja 2027 végére az amerikai részvénypiac fő indexét, ami alapján akár 30 százalékos rali is jöhet a következő bő egy év során.
A Yardeni ezzel a legoptimistább a következő esztendőre vonatkozó becsléseiket már közzétett piaci szakértők között. A nyolc elemző várakozásait átlagoló konszenzus alapján 8638 pontra futhat be a részvénykosár, ami pontosan 25 százalékos felértékelődést feltételez a jelenlegi szintről.
Az előrejelzések 8000-9000 pont között szórnak, tehát még a legkimértebb Ned Davis szerint is 16 százalék körüli hozampotenciál lehet az S&P 500-ban.
Az UBS az előző héten, a globális leolvadás kellős közepén srófolta fel 8200 pontra a világ legfontosabb részvényindexének 2027-es célárfolyamát, 19 százalékos piaci menetelést valószínűsítve. A svájci bank alapforgatókönyve mellett két másik prognózist is kilátásba helyezett.
Az első egy jóval borúsabb, 5500 pontos várakozás, amely az AI-szektor teljes leolvadása esetén 20 százalékos piaci zuhanást áraz. A legoptimistább szcenárió szerint ugyanakkor akár 9500 pontig szárnyalhat az amerikai részvénypiac. Utóbbi már historikusan is igen kiemelkedő, 37,5 százalékos éves ralit jelentene.
A Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégája, Mike Wilson szerint az előző héten látott korrekció sem szakítja meg a bikapiaci menetelést, hanem csupán újraindítja azt. A befektetési bank ezzel összhangban 8700-ra lőtte be jövő évre vonatkozó becslését, bő 25 százalékos felívelést várva a világ legnagyobb tőkepiacától.