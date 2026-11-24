A globális tőkepiac egészét megrengető, múlt heti AI-pánik ellenére továbbra is töretlen optimizmus jellemzi az elemzőket az amerikai tőzsde kilátásait illetően. A S&P 500 index a technológiai szektor túlsúlya mellett is elkerülheti a medvepiacot idén, 2027-ben pedig kétszámjegyű ralival folytatódhat a hosszú ideje tartó menetelés a legnagyobb piacon.

A befektetőket a frász kerülgeti, az elemzők meg sem rezzentek: folytatódhat az amerikai tőzsderali / Fotó: Miha Creative

A mesterséges intelligencia megítélésével kapcsolatos befektetői aggodalmak világszintű piaci zuhanásba csaptak át a előző héten, ami 2020 eleje, azaz a Covid19-pandémia kezdete óta nem látott mértékű értékvesztést eredményezett a tőzsdéken. A Yardani Research a lefordulást figyelembe véve 400 ponttal mérsékelte a széles amerikai részvénypiac teljesítményét mérő S&P 500 index év végi célárfolyamát, 7500 pontra várva a zászlóshajónak számító részvénykosarat december végére.

Ez 8,5 százalékos emelkedést vetít előre a pénteki, erősen megtépázott 6910 pontos zárószintről, 2026 egészében pedig szűk 10 százalékos teljesítményt jelentene.

Az amerikai elemzőház a technológiai részvényeket övező bizonytalanságok ellenére meg van róla győződve, hogy az amerikai tőzsde elkerüli a medvepiacot.

Túlélési tanácsok tőzsdepánik idejére: többször találkozott a piaci medvével mint bárki más – Warren Buffett bölcsessége most is aranyat érhet

A veterán tőzsdeguru hosszú kerrierje során számos medvepiacot sikeresen átvészelt. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak nyomán kibontakozó piaci zuhanás során most is érdemes lehet Warren Buffett befektetési filozófiáját követni.

A jövő évre előretekintve is derűlátó a Yardeni, amely 8500-9000 pont közé várja 2027 végére az amerikai részvénypiac fő indexét, ami alapján akár 30 százalékos rali is jöhet a következő bő egy év során.

A Yardeni ezzel a legoptimistább a következő esztendőre vonatkozó becsléseiket már közzétett piaci szakértők között. A nyolc elemző várakozásait átlagoló konszenzus alapján 8638 pontra futhat be a részvénykosár, ami pontosan 25 százalékos felértékelődést feltételez a jelenlegi szintről.