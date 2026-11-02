UBM Holding: klímaváltozás ide vagy oda, nyereséget termelt a BÉT agráripari óriása

Az UBM Holding a június 30-ig tartó üzleti évét 237,3 milliárd forintos konszolidált árbevétellel zárta, amely nagyságrendileg megegyezik az előző üzleti évben elért 239,9 milliárd forintos rekordforgalommal. A pénteki közgyűlésén a részvényesek elfogadták a társaság éves beszámolóit - áll a cég közleményében.

Klímaváltozás ide vagy oda, nyereséget termelt a BÉT agráripari óriása, az UBM Holding / Forrás: UBM

A 2025/2026-os üzleti év az UBM Csoport történetének egyik legellentmondásosabb éveként vonul be a vállalat történetébe. A klímaváltozás hatásai, a terméskilátások romlása, a sertéságazat tartós nehézségei, valamint a nemzetközi agrárpiacok változékonysága mind meghatározták a cégcsoport működési környezetét. A 2025. július 1-től 2026. június 30-ig tartó üzleti évben jelentkező jelentős piaci kihívások és egyszeri negatív tételek ellenére stratégiai jelentőségű fejlődési lépéseket tett az UBM Csoport

– összegezte az elmúlt időszak eredményeit Horváth Péter, a cégcsoport vezérigazgatója.

Javult az UBM Holding működési hatékonysága

A 2025/2026-os üzleti év egyik legfontosabb eredménye a működési eredményesség javulása volt - írja a cég közleménye.

Az EBITDA 6,2 milliárd forintra emelkedett az előző évi 5,4 milliárd forintról, ami közel 16 százalékos növekedést jelent. Az adózás előtti eredmény 83 millió forintos nyereségbe fordult át a 2024/2025-ös üzleti év 44,9 millió forintos veszteségéből.

Továbbra is Nyugat-Európa az UBM legnagyobb exportpiaca, de a növekedés fókuszába

Közép-Kelet-Európa,

a Balkán

és Közép-Ázsia került.

Az UBM Csoport jelenleg 20 országba exportál, konszolidált árbevételének közel fele (44,1 százaléka) exporttevékenységből, elsősorban Nyugat-Európából (főként Olaszországból, Ausztriából és Németországból), illetve Romániából származik.

A 2025/2026-os üzleti évben tett stratégiai lépéseink jól tükrözik az UBM hosszú távú stratégiáját: a fókuszáltabb, hatékonyabb vállalatcsoport kialakítását, valamint a teljes mértékben kontrollálható, integrált termelői kapacitások erősítését

– mondta Horváth Péter.

Erőforrásainkat a jövőbeni növekedést szolgáló beruházásokra és akvizíciókra kívánjuk összpontosítani

- tette hozzá az UBM Csoport vezérigazgatója.