UBM Holding: klímaváltozás ide vagy oda, nyereséget termelt a BÉT agráripari óriása
Az UBM Holding a június 30-ig tartó üzleti évét 237,3 milliárd forintos konszolidált árbevétellel zárta, amely nagyságrendileg megegyezik az előző üzleti évben elért 239,9 milliárd forintos rekordforgalommal. A pénteki közgyűlésén a részvényesek elfogadták a társaság éves beszámolóit - áll a cég közleményében.
A 2025/2026-os üzleti év az UBM Csoport történetének egyik legellentmondásosabb éveként vonul be a vállalat történetébe. A klímaváltozás hatásai, a terméskilátások romlása, a sertéságazat tartós nehézségei, valamint a nemzetközi agrárpiacok változékonysága mind meghatározták a cégcsoport működési környezetét. A 2025. július 1-től 2026. június 30-ig tartó üzleti évben jelentkező jelentős piaci kihívások és egyszeri negatív tételek ellenére stratégiai jelentőségű fejlődési lépéseket tett az UBM Csoport
– összegezte az elmúlt időszak eredményeit Horváth Péter, a cégcsoport vezérigazgatója.
Javult az UBM Holding működési hatékonysága
A 2025/2026-os üzleti év egyik legfontosabb eredménye a működési eredményesség javulása volt - írja a cég közleménye.
Az EBITDA 6,2 milliárd forintra emelkedett az előző évi 5,4 milliárd forintról, ami közel 16 százalékos növekedést jelent. Az adózás előtti eredmény 83 millió forintos nyereségbe fordult át a 2024/2025-ös üzleti év 44,9 millió forintos veszteségéből.
Továbbra is Nyugat-Európa az UBM legnagyobb exportpiaca, de a növekedés fókuszába
- Közép-Kelet-Európa,
- a Balkán
- és Közép-Ázsia került.
Az UBM Csoport jelenleg 20 országba exportál, konszolidált árbevételének közel fele (44,1 százaléka) exporttevékenységből, elsősorban Nyugat-Európából (főként Olaszországból, Ausztriából és Németországból), illetve Romániából származik.
A 2025/2026-os üzleti évben tett stratégiai lépéseink jól tükrözik az UBM hosszú távú stratégiáját: a fókuszáltabb, hatékonyabb vállalatcsoport kialakítását, valamint a teljes mértékben kontrollálható, integrált termelői kapacitások erősítését
– mondta Horváth Péter.
Erőforrásainkat a jövőbeni növekedést szolgáló beruházásokra és akvizíciókra kívánjuk összpontosítani
- tette hozzá az UBM Csoport vezérigazgatója.
A lezárt üzleti év legjelentősebb eseményei
Az UBM Csoport 2025 szeptemberében lezárta a holland Royal Agrifirm Group magyarországi leányvállalatának akvizícióját, amely immár UBM Nutrition Zrt. néven folytatja működését.
Az akvizíciónak is köszönhetően a gyártott takarmányok, premixek, védett fehérjék és egyéb takarmány-alapanyagok összesített volumene 656,5 ezer tonnára emelkedett az előző évi 481,2 ezer tonnáról, ami több mint 36 százalékos növekedést jelent.
Az UBM Csoport értékesítette az UBM Feed Romania SRL nevű leányvállalatában meglévő kisebbségi, 45 százalékos részesedését. A tranzakció konszolidált eredményhatása 1,95 milliárd forint volt.
Az UBM az idén június 30-ig tartó 2025/2026-os üzleti évben megkezdte két olyan kiemelt projekt előkészítését is, amelyek további növekedésének meghatározó pillérei lehetnek.
A cégcsoport kazahsztáni beruházási programja keretében tervezi megépíteni Kazahsztán legfejlettebb technológiájú és egyben legnagyobb, évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzemét.
A beruházás előkészítése során megtörtént a stratégiai partneri együttműködések kialakítása, a beruházási és finanszírozási struktúra kidolgozása, valamint lezajlott a szükséges hatósági és kormányzati egyeztetések jelentős része is.
Ezzel párhuzamosan az üzleti év során aláírták a Görögország egyik vezető takarmánygyártójának számító EL.VI.Z. A.E. többségi tulajdonrészének megszerzését rögzítő adásvételi szerződést is.
A görög és kazah piacokra történő belépéssel az UBM - amellett, hogy tovább erősíti takarmánygyártó pozícióit Magyarországon és Közép-Európában -, fokozatosan építi jelenlétét olyan új régiókban is, amelyek a következő években jelentős növekedési lehetőségeket kínálnak az agrár- és takarmányipar számára
– húzta alá az UBM Csoport vezérigazgatója.
Az UBM az üzleti év során stratégiai döntés alapján ugyanakkor bezárta olaszországi és szerbiai kereskedelmi irodáit, hogy erőforrásait a hosszú távon fenntarthatóbb és jövedelmezőbb tevékenységek irányába csoportosítsa át.
Az üzleti eredmények mellett idén is kiemelt figyelmet fordítottunk fenntarthatósági teljesítményünk átlátható bemutatására. Ezzel párhuzamosan publikáljuk negyedik, önkéntes alapon készített Fenntarthatósági Jelentésünket, amely átfogó képet ad működésünk környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) vonatkozásairól
– jegyezte meg Horváth Péter, az UBM Csoport vezérigazgatója.
Az idén 30 éves UBM Csoport 2,2 millió tonnás forgalmával hazánk egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője és piacvezető takarmánygyártója. Az UBM Holding részvényei pénteken 880 forinton zártak a BÉT-en.