Dőlnek a milliárdok az UniCreditnél: rekordprofit után most a német bankóriást is bekebelezhetik
Történetének legerősebb negyedévét zárta az UniCredit Csoport: a nettó nyereség közel negyedével nőtt egy év alatt, miközben a bevételek emelkedését a költségek további csökkenése kísérte. Az első kilenc hónap eredménye alapján a bankcsoport ismét javította éves profitvárakozását, és a korábban tervezettnél jóval nagyobb időközi osztalék kifizetéséről döntött.
A vállalatcsoport hétfői közleményében kiemelte, hogy a harmadik negyedévben az UniCredit bevétele 11,8 százalékkal, 6,9 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bankcsoport nettó eredménye 3,3 milliárd euró volt, ami 23,9 százalékos emelkedést jelent. A nettó kamatjövedelem 8,2 százalékkal, a díj- és biztosítási bevételek 10,7 százalékkal emelkedtek éves összehasonlításban. A tőkearányos megtérülés (RoTE) 25,5 százalékra javult. A bankcsoport ezzel már a 23. egymást követő negyedévben ért el nyereséges növekedést.
Évek óta hasít az UniCredit
Az év első kilenc hónapjában a bevétel 7,5 százalékkal, 20,3 milliárd euróra, a nettó eredmény pedig 7,3 százalékkal, 9,4 milliárd euróra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A hitelek állománya 9,2 százalékkal, a betétek állománya pedig 6,8 százalékkal bővült szintén éves összevetésben.
A bevételi dinamikát a működési költségek 1,3 százalékos csökkenése kísérte a harmadik negyedévben. Így 100 euró bevételből már csak 32,8 eurót kellett a működésre fordítani. A bankcsoport szerint ebben a folyamatok egyszerűsítése, a technológiára és a mesterséges intelligenciára épülő fejlesztések is szerepet játszottak.
A csoport magyarországi bankja, az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2026 első kilenc hónapjában 113 millió euró adózott eredményt ért el.
A tőkehelyzet szintén erősödött, a bankcsoport elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója a második negyedév végi 14,3 százalékról 15,0 százalékra emelkedett. Az első kilenc hónap alapján 7,3 milliárd euró részvényesi kifizetést határoltak el. Az UniCredit emellett 4,5 milliárd euró időközi készpénzosztalék kifizetését hagyta jóvá november 25-ére, ami több mint kétszer annyi, mint az egy évvel korábbi. Ez az éves osztalék egy részének előrehozását jelenti: a teljes évre tervezett készpénzosztalék összege nem változik.
Remek eredményekkel ágyaztak meg a felvásárlásnak
Mindezek figyelembevételével az UniCredit 2026-ra már jóval 11,5 milliárd euró feletti nettó eredményt vár a rendkívüli tételek előtt. A Commerzbank pénzügyi eredményeinek teljes beszámítása nélkül 2028-ra több mint 13 milliárd euró, 2030-ra pedig 15 milliárd euró feletti nyereséggel számol.
Közleményükben kiemelték, hogy a bankcsoport a német bank feletti irányítás megszerzéséhez szükséges fennmaradó engedélyeket november végéig várja, az új irányítási struktúra kialakítása 2027 első negyedévében következhet.
Mint ismert, a régóta húzódó ügy nyáron vált megállíthatatlanná. Az UniCredit márciusban indította el önkéntes részvénycsere-ajánlatát, majd július 8-ára 47,59 százalékra növelte teljes részesedését a Commerzbankban. Ez a szavazati jogok 49,65 százalékát jelenti, mivel a bank saját részvényei nem rendelkeznek szavazati joggal.
Júliusban lapunk is beszámolt róla, hogy lényegében eldőlt az olasz-német összecsapás. Az UniCredit a hatósági jóvágyást követően kénye-kedvére formálhatja a Commerzbankot. A német kormány kezdetben ellenállt, júniusban még hivatalosan elutasította az UniCredit ajánlatát, többek között az ajánlati prémium és az olasz bank megközelítése miatt. Friedrich Merz német kancellár azonban július 15-én már világossá tette, hogy Berlin nem akarja megakadályozni az átvételt, csupán a tranzakció módját kifogásolja. Később meg tudtak egyezni a felek.
Október 15-én aztán az Európai Központi Bank (EKB) is jóváhagyta a tulajdonszerzést, és a UniCredit várakozásai szerint november végén megszerezheti a tényleges irányítást. Az elemzők szerint a tranzakció az európai bankszektor egyik legjelentősebb határokon átnyúló felvásárlása lehet a 2008-as pénzügyi válság óta.
Az UniCredit fő célja egy nagyobb, hatékonyabb európai bankcsoport létrehozása, különösen a német piacon. A bank már tulajdonosa a német HypoVereinsbanknak is, így a Commerzbankkal együtt jelentős pozíciót szerezne a német vállalati hitelezésben, a lakossági bankolásban és a vagyonkezelésben egyaránt.