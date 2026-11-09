Dőlnek a milliárdok az UniCreditnél: rekordprofit után most a német bankóriást is bekebelezhetik

Történetének legerősebb negyedévét zárta az UniCredit Csoport: a nettó nyereség közel negyedével nőtt egy év alatt, miközben a bevételek emelkedését a költségek további csökkenése kísérte. Az első kilenc hónap eredménye alapján a bankcsoport ismét javította éves profitvárakozását, és a korábban tervezettnél jóval nagyobb időközi osztalék kifizetéséről döntött.

Rekordnegyedév után ismét megemelte profitcélját az UniCredit Csoport / Fotó: Shutterstock

A vállalatcsoport hétfői közleményében kiemelte, hogy a harmadik negyedévben az UniCredit bevétele 11,8 százalékkal, 6,9 milliárd euróra nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bankcsoport nettó eredménye 3,3 milliárd euró volt, ami 23,9 százalékos emelkedést jelent. A nettó kamatjövedelem 8,2 százalékkal, a díj- és biztosítási bevételek 10,7 százalékkal emelkedtek éves összehasonlításban. A tőkearányos megtérülés (RoTE) 25,5 százalékra javult. A bankcsoport ezzel már a 23. egymást követő negyedévben ért el nyereséges növekedést.

Évek óta hasít az UniCredit

Az év első kilenc hónapjában a bevétel 7,5 százalékkal, 20,3 milliárd euróra, a nettó eredmény pedig 7,3 százalékkal, 9,4 milliárd euróra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A hitelek állománya 9,2 százalékkal, a betétek állománya pedig 6,8 százalékkal bővült szintén éves összevetésben.

A bevételi dinamikát a működési költségek 1,3 százalékos csökkenése kísérte a harmadik negyedévben. Így 100 euró bevételből már csak 32,8 eurót kellett a működésre fordítani. A bankcsoport szerint ebben a folyamatok egyszerűsítése, a technológiára és a mesterséges intelligenciára épülő fejlesztések is szerepet játszottak.

A csoport magyarországi bankja, az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2026 első kilenc hónapjában 113 millió euró adózott eredményt ért el.

A tőkehelyzet szintén erősödött, a bankcsoport elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója a második negyedév végi 14,3 százalékról 15,0 százalékra emelkedett. Az első kilenc hónap alapján 7,3 milliárd euró részvényesi kifizetést határoltak el. Az UniCredit emellett 4,5 milliárd euró időközi készpénzosztalék kifizetését hagyta jóvá november 25-ére, ami több mint kétszer annyi, mint az egy évvel korábbi. Ez az éves osztalék egy részének előrehozását jelenti: a teljes évre tervezett készpénzosztalék összege nem változik.