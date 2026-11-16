Máris itt a vagyonadó következménye: kivonulhat az első cég a budapesti tőzsdéről – mások is követhetik

A tőzsde Standard kategóriájában jegyzett Goodwill Pharma igazgatósága a november 11-i ülésén tájékoztatta a felügyelőbizottságot (FB) a társaság tőzsdei jelenlétével kapcsolatos, a rendkívüli közgyűlés elé terjesztendő előterjesztésről és annak hátteréről. Az FB a kérdést november 11-én rendkívüli ülésen, igazgatósági tagok részvételével már meg is tárgyalta - derül ki a vállalat hétfőn a BÉT honlapján publikált közleményéből.

Vagyonadó: az egyik tőzsdei cég már a parkett elhagyását fontolgatja / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Vagyonadó: sokkoló információt közölt a Goodwill Pharma felügyelő bizottsága

A közleményben helyet kapott egy sokkoló információ is, hiszen az FB rögzítette, hogy

piaci információi szerint több BÉT-en listázott társaság is vizsgálja a kivezetés, átsorolás lehetőségét ebben - a vagyonadó bevezetése által - bizonytalanná vált helyzetben.

A testület előrebocsátotta, hogy jelenleg a parlament még nem szavazta meg a vagyonadóról szóló törvény végleges szövegét, ezért az még változhat, s így nagyon nehéz a véleményalkotás.

A Goodwill Pharma további sorsáról dönteni hivatott december 7-re kitűzött közgyűlés időpontja (december 7.) és a törvény várható elfogadása között (november 30.) pedig mindössze egy hét áll majd rendelkezésre, ami a részvényesek tájékoztatását is szűk időkeretbe szorítja.

Az FB azonban osztja az igazgatóság álláspontját, hogy bár az adóteher a tulajdonost terheli, a társaság számára közvetett, de valós finanszírozási kockázatot - osztaléknyomás, a visszaforgatható eredmény csökkenése, tulajdonosi stabilitás - jelenthet. A közgyűlési döntés mércéje ugyanakkor a társaság és valamennyi részvényes – köztük a kisebbségi befektetők – hosszú távú érdeke kell, hogy legyen. A Goodwill Pharma forrásai nem fordíthatók aránytalanul egyes részvényesek egyéni adótervezési céljaira.

Mit javasolt az igazgatóság?

Az igazgatóság által felvázolt lehetőségek egyébként a következők:

kivezetés a szabályozott piacról

Xtend egisztráció

a döntés elhalasztása

maradás a Standard kategóriában

Az FB megítélése szerint a társaság esetében a tőzsdei kivezetés és a - szabályozott piacnak nem minősülő - Xtendre való átlépés kifejezetten kontraproduktív lenne.