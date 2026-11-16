Máris itt a vagyonadó következménye: kivonulhat az első cég a budapesti tőzsdéről – mások is követhetik

Máris itt a vagyonadó következménye: kivonulhat az első cég a budapesti tőzsdéről – mások is követhetik

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Megvan a vagyonadó első áldozata? A tőzsdei cég felügyelőbizottsága ugyan nem támogatja a parkett elhagyását, ám az igazgatóság közgyűlési előterjesztésében ez az alternatíva is helyet kapott.
Murányi Ernő
2026.11.16, 15:58
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A tőzsde Standard kategóriájában jegyzett Goodwill Pharma igazgatósága a november 11-i ülésén tájékoztatta a felügyelőbizottságot (FB) a társaság tőzsdei jelenlétével kapcsolatos, a rendkívüli közgyűlés elé terjesztendő előterjesztésről és annak hátteréről. Az FB a kérdést november 11-én rendkívüli ülésen, igazgatósági tagok részvételével már meg is tárgyalta - derül ki a vállalat hétfőn a BÉT honlapján publikált közleményéből.

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Vagyonadó: az egyik tőzsdei cég már a parkett elhagyását fontolgatja / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Vagyonadó: sokkoló információt közölt a Goodwill Pharma felügyelő bizottsága

A közleményben helyet kapott egy sokkoló információ is, hiszen az FB rögzítette, hogy 

piaci információi szerint több BÉT-en listázott társaság is vizsgálja a kivezetés, átsorolás lehetőségét ebben - a vagyonadó bevezetése által - bizonytalanná vált helyzetben.  

A testület előrebocsátotta, hogy jelenleg a parlament még nem szavazta meg a vagyonadóról szóló törvény végleges szövegét, ezért az még változhat, s így nagyon nehéz a véleményalkotás. 

A Goodwill Pharma további sorsáról dönteni hivatott  december 7-re kitűzött közgyűlés időpontja (december 7.) és a törvény várható elfogadása között (november 30.) pedig mindössze egy hét áll majd rendelkezésre, ami a részvényesek tájékoztatását is szűk időkeretbe szorítja. 

Az FB azonban osztja az igazgatóság álláspontját, hogy bár az adóteher a tulajdonost terheli, a társaság számára közvetett, de valós finanszírozási kockázatot - osztaléknyomás, a visszaforgatható eredmény csökkenése, tulajdonosi stabilitás - jelenthet. A közgyűlési döntés mércéje ugyanakkor a társaság és valamennyi részvényes – köztük a kisebbségi befektetők – hosszú távú érdeke kell, hogy legyen. A Goodwill Pharma forrásai nem fordíthatók aránytalanul egyes részvényesek egyéni adótervezési céljaira. 

Mit javasolt az igazgatóság?

Az igazgatóság által felvázolt lehetőségek egyébként a következők:

  • kivezetés a szabályozott piacról
  • Xtend egisztráció
  • a döntés elhalasztása
  • maradás a Standard kategóriában

Az FB megítélése szerint a társaság esetében a tőzsdei kivezetés és a - szabályozott piacnak nem minősülő - Xtendre való átlépés kifejezetten kontraproduktív lenne. 

A kivezetés ugyanis jelentős költséggel járna, kedvezőtlen kommunikációs és reputációs hatást váltana ki, és a vállalatot egy korábbi, szűk tulajdonosi körre épülő működési szakasz felé vinné vissza. 

A Goodwill Pharma határozott növekedési tervekkel rendelkezik, így hosszabb távon vonzó tőzsdei befektetési életutat kínálhat. Ebben különbözik azoktól a kibocsátóktól, amelyek számára a tőzsdei jelenlét nem kapcsolódott aktív tőkepiaci stratégiához, és amelyek kivezetése ezért érdemi hiányt sem hagyna maga után.  

Az FB a maradást pártolja, persze feltételekkel

Mindezért a testület Standard kategóriában maradást - felülvizsgálati lehetőséggel - tartja előnyösebbnek, ha a közgyűlésig a törvény elfogadásra kerül, és a jogi és könyvvizsgálói elemzés megerősíti az alternatív értékelés alkalmazhatóságát. Ellenkező esetben a halasztást javasolja.

Idekívánkozik, hogy  az igazgatóság tájékoztatása szerint a társaság tulajdonosi körében már megvalósult holdingstruktúra jogi lehetőséget teremthet alternatív cégértékelésre, amelyen jelenleg jogászok és könyvvizsgálók dolgoznak. 

Ha ez alkalmazható, a Standard piacon maradás mellett is jóval kedvezőbb vagyonadó-kötelezettség adódhat, ami érdemben gyengíti a kivezetés melletti fő érvet. 

Az FB ezt lényeges körülménynek tekinti. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az elemzés még nem zárult le, a lehetőség fennmaradása a végleges törvényszövegtől függ, és az adóhatóság a rendeltetésszerű joggyakorlás elve alapján vitathatja. Ezért írásos jogi és könyvvizsgálói állásfoglalás szükséges. 

A Goodwill Pharma részvényeinek 71,1 százaléka Jójárt Ferenc, 22,45 százaléka pedig felesége, Jójártné Kardos Mária tulajdonában áll, s csupán 6,45 százalékot tesz ki a közkézhányad.

A gyógyszeripar cég tőzsdei kapitalizációja meghaladja az 50 milliárd forintot.

 

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