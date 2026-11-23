Új kockázati tényező a pesti parketten: így szelektál a vagyonadó a magyar részvények között
Az Országgyűlés elé benyújtott vagyonadóról szóló törvényjavaslat értelmében a tőzsdén jegyzett részvények után a tárgyév utolsó kereskedési napján kialakult záróárfolyam alapján kell megfizetni az adót, illetve ha a záróár legalább 10 százalékkal eltér az utolsó 180 nap forgalommal súlyozott átlagárától, akkor az utóbbi válik adóalappá. Bár a szabályozás logikusnak tűnik, a gyakorlatban éles választóvonalat húz a tőzsdei és a nem tőzsdei cégek, valamint a hazai és a külföldi tulajdonosi hátterű részvények közé.
A tőzsdei árazás csapdája
A nem tőzsdei társaságok, például kft-k, zrt-k értékét a javaslat a saját tőke és a múltbeli nyereség alapján, az úgynevezett svájci formulával határozza meg. Ezzel szemben a tőzsdei cégek esetében a piaci árfolyam az alap, amelybe a befektetők a cég jövőbeli növekedési kilátásait és immateriális értékeit is beárazzák.
A növekedési – például IT-, technológiai vagy zöldenergetikai – szektorban működő tőzsdei vállalatok piaci értéke gyakran többszöröse a könyv szerinti értéküknek. Így ezeknek a cégeknek a nagy tulajdonosai és tehetős hazai kisrészvényesei arányaiban jóval magasabb adóalappal szembesülnek, mint egy hasonló profitabilitású, de tőzsdén kívüli vállalkozás tulajdonosai.
Ez az eltérés magyarázza, hogy például a BÉT Standard kategóriájában jegyzett Goodwill Pharma miért hívott össze rendkívüli közgyűlést, melyen december 7-én a részvényesek a papír tőzsdei kivezetéséről szavaznak majd. A társaság felügyelőbizottsága amúgy azt is elárulta, hogy a testület tagjainak tudomása szerint más, hasonló cipőben járó tőzsdei cégek is mérlegelik már az esetleges búcsút a szabályozott tőkepiactól.
Nem árfolyam-manipuláció, hanem kényszerű készpénzigény
Piaci körökben felmerült az a félelem, hogy a hazai nagy tulajdonosok az adóalap csökkentése érdekében szándékosan alacsonyan tarthatják saját cégük árfolyamát az év végén. Ez azonban gazdaságilag nem éri meg: a vagyonvesztés mértéke nagyságrendekkel meghaladná az adómegtakarítást, ráadásul a 180 napos átlagárfolyam-szabály és a felügyeleti szigor is elejét veszi az efféle próbálkozásoknak.
A valós piaci nyomás egészen más irányból érkezik. A novemberi kereskedésben már megfigyelhető jelenség, hogy egyes, erős hazai magántulajdonosi körrel rendelkező papírok alulteljesítik a külföldi intézmények által dominált részvényeket, négy konkrét mechanizmusra vezethető vissza:
- Likviditásteremtés az adófizetéshez: a vagyonadó nem realizált nyereségre, hanem a meglévő vagyonállományra vetül ki. Az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező hazai magánszemélyeknek készpénzre van szükségük a jövő évi adóbefizetéshez, ezért már az év utolsó hónapjaiban elkezdték csökkenteni részvénypozícióikat.
- Alacsonyabb piaci mélység: míg a blue chipek (OTP, Mol, Richter) napi milliárdos forgalma és külföldi intézményi befektetői köre könnyedén felszívja a hazai eladásokat, a 15–250 milliárd forint közötti közepes cégek (mid-capek) piacán már néhány milliárdos pakett értékesítése is látványos árfolyamesést okoz.
- Portfólió-átrendezés: számos nagybefektető az első fordulónap előtt várhatóan átstrukturálja vagyonát, és a teljes piaci áron adózó tőzsdei részvények helyett más befektetési formák vagy kedvezőbb adózású eszközök felé fordul.
- Osztalékpolitikai kockázat: a piac azt is árazza, hogy a jövőben a nagy tulajdonosok saját adófizetési kötelezettségük fedezésére a növekedési beruházások rovására is magasabb osztalékfizetést szorgalmazhatnak a cégeknél.
Mire figyeljenek most a befektetők?
A fundamentális elemzés mellett a következő hónapokban kiemelten fontossá válik a tulajdonosi szerkezet vizsgálata. Aki magyar tőzsdei részvény vásárlásán gondolkodik, érdemes feltennie három kérdést.
Az első, hogy kik a főtulajdonosok. Ahol külföldi alapok dominálnak, ott a vagyonadó nem generál kényszereladásokat. Ahol viszont erős a hazai magántulajdonosi vagy private banking koncentráció, ott tartósabb eladói nyomással kell számolni.
Legalább ugyanennyire fontos szempont az is, hogy mekkora a papír napi forgalma. A szűkebb likviditású mid-cap részvényeknél az év végi portfólió-tisztítások elszakíthatják az árfolyamot a cég valós üzleti teljesítményétől.
Végül, hogy növekedési vagy osztalékpapírról van szó. A magas értékeltségi szorzóval - vagyis ahol magas az árfolyam/könyv szerinti érték (P/BV), vagy árfolyam/egy részvényre jutó nettó profit (P/E) aránya - forgó technológiai, pénzügyi és energetikai papírok érzékenyebbek a vagyonadó-alapú átárazódásra.
A vagyonadó tehát nemcsak adóügyi, hanem tőkepiaci tényezővé is vált. A tudatos befektetők számára a tulajdonosi koncentráció elemzése most éppolyan fontos szűrő lehet, mint a mérlegfőösszeg vagy az eredménykimutatás áttekintése.
Mi lehetne a megoldás?
A magyar tulajdonosi háttérrel működő mid-capek teljes lemorzsolódását csak a vagyonadó törvény hatályon kívül helyezésével lehetne megakadályozni, mivel még ha meg is változtatnák a vagyonadó alapját, tehát a tőzsdei cégek adófizetési kötelezettsége is a svájci formula szerint alakulna, akkor is - bár valószínűleg kisebb mértékben - évről-évre visszavetné az árfolyamot a likviditási nyomás, hiszen az adó hatálya alá eső részvényeseknek minden évben össze kellene szedniük a következő adó befizetéséhez szükséges összeget.