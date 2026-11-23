Az Országgyűlés elé benyújtott vagyonadóról szóló törvényjavaslat értelmében a tőzsdén jegyzett részvények után a tárgyév utolsó kereskedési napján kialakult záróárfolyam alapján kell megfizetni az adót, illetve ha a záróár legalább 10 százalékkal eltér az utolsó 180 nap forgalommal súlyozott átlagárától, akkor az utóbbi válik adóalappá. Bár a szabályozás logikusnak tűnik, a gyakorlatban éles választóvonalat húz a tőzsdei és a nem tőzsdei cégek, valamint a hazai és a külföldi tulajdonosi hátterű részvények közé.

Új kockázati tényező a pesti parketten: így szelektál a vagyonadó a magyar részvények között / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A tőzsdei árazás csapdája

A nem tőzsdei társaságok, például kft-k, zrt-k értékét a javaslat a saját tőke és a múltbeli nyereség alapján, az úgynevezett svájci formulával határozza meg. Ezzel szemben a tőzsdei cégek esetében a piaci árfolyam az alap, amelybe a befektetők a cég jövőbeli növekedési kilátásait és immateriális értékeit is beárazzák.

A növekedési – például IT-, technológiai vagy zöldenergetikai – szektorban működő tőzsdei vállalatok piaci értéke gyakran többszöröse a könyv szerinti értéküknek. Így ezeknek a cégeknek a nagy tulajdonosai és tehetős hazai kisrészvényesei arányaiban jóval magasabb adóalappal szembesülnek, mint egy hasonló profitabilitású, de tőzsdén kívüli vállalkozás tulajdonosai.

Ez az eltérés magyarázza, hogy például a BÉT Standard kategóriájában jegyzett Goodwill Pharma miért hívott össze rendkívüli közgyűlést, melyen december 7-én a részvényesek a papír tőzsdei kivezetéséről szavaznak majd. A társaság felügyelőbizottsága amúgy azt is elárulta, hogy a testület tagjainak tudomása szerint más, hasonló cipőben járó tőzsdei cégek is mérlegelik már az esetleges búcsút a szabályozott tőkepiactól.

Nem árfolyam-manipuláció, hanem kényszerű készpénzigény

Piaci körökben felmerült az a félelem, hogy a hazai nagy tulajdonosok az adóalap csökkentése érdekében szándékosan alacsonyan tarthatják saját cégük árfolyamát az év végén. Ez azonban gazdaságilag nem éri meg: a vagyonvesztés mértéke nagyságrendekkel meghaladná az adómegtakarítást, ráadásul a 180 napos átlagárfolyam-szabály és a felügyeleti szigor is elejét veszi az efféle próbálkozásoknak.