Varga Mihály arról beszélt egy szakmai találkozón, hogy mi húzódik az inflációs cél mérséklése mögött – a magyar euróhoz van köze
A visegrádi országok jegybankjai közötti együttműködés fontos szerepet játszik a közép-európai régió stabilitásának erősítésében – jelentette ki Varga Mihály magyar jegybankelnök a szlovák jegybank által szervezett V4-es jegybankelnöki csúcstalálkozón. A magyar jegybankelnök hangsúlyozta: a változó világgazdasági környezetben az árstabilitás fenntartása és az inflációs várakozások horgonyzása továbbra is az elsődleges feladat a régió jegybankjai számára.
Varga Mihály rámutatott: az árstabilitás fenntartatása mellett a jegybankok figyelmet fordítanak a hosszú távú gazdasági fejlődésre is. Mint mondta: a közép-európai régióban ennek megteremtéséhez elengedhetetlen a tudásba és a munkaerő képzésébe történő beruházások ösztönzése. A V4-es jegybankelnökök egyetértettek abban, hogy ezek megvalósulásához kiszámítható gazdasági környezetre van szükség, amelyet a magas infláció és a gazdasági bizonytalanság egyaránt veszélyeztethet – hangsúlyozta a jegybankelnök.
Varga Mihály kiemelte: az árstabilitás megteremtése és az inflációs várakozások horgonyzása a jegybank legfontosabb feladata. Ezzel összefüggésben emlékeztetett: az MNB az idei évben döntött a középtávú inflációs cél 2028-tól 3 százalékról 2,5 százalékra történő mérsékléséről, ami
a hazai monetáris politikai keretrendszer euróövezeti standardokhoz való közelítését is szolgálja, ezen felül pedig támogatja a vásárlóerő megőrzését.
Varga Mihály leszögezte: a kiszámítható gazdasági környezet a beruházásoknak és a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrejöttének is kedvez. A tudásba, a készségekbe és az innovációba történő befektetések hosszú távon a termelékenység és a versenyképesség növelésén keresztül járulnak hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez – emlékeztetett a jegybankelnök.
Az euróbevezetéshez a költségvetést is rendbe kell tenni
Az infláció tartós leszorítása azért is különösen fontos, mert a magyar kormány a következő években az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítésére készül. Kármán András pénzügyminiszter által bemutatott, 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai program egyszerre célozza a költségvetési hiány mérséklését, a gazdasági növekedés gyorsítását és az államadósság finanszírozási költségeinek csökkentését.
A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróbevezetés gazdasági és költségvetési feltételeit, ez azonban nem jelent automatikus csatlakozást az euróövezethez.
A tervek szerint a GDP-arányos költségvetési hiány a 2027-re várt 4,9 százalékról 2030-ra 2,8 százalékra csökkenne,
vagyis a maastrichti kritériumokban meghatározott 3 százalékos küszöb alá kerülne.
A program megvalósítása ugyanakkor jelentős kockázatokat hordoz. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a legnagyobb bizonytalanságot a 2027-re tervezett 1465 milliárd forintos állami megtakarítás előteremtése jelenti. Emellett az infláció tartós csökkentése is kulcskérdés, hiszen egy újabb gazdasági sokk vagy az árszabályozási intézkedések változása ismét növelheti az árnyomást.