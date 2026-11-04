Varga Mihály arról beszélt egy szakmai találkozón, hogy mi húzódik az inflációs cél mérséklése mögött – a magyar euróhoz van köze

A visegrádi országok jegybankjai közötti együttműködés fontos szerepet játszik a közép-európai régió stabilitásának erősítésében – jelentette ki Varga Mihály magyar jegybankelnök a szlovák jegybank által szervezett V4-es jegybankelnöki csúcstalálkozón. A magyar jegybankelnök hangsúlyozta: a változó világgazdasági környezetben az árstabilitás fenntartása és az inflációs várakozások horgonyzása továbbra is az elsődleges feladat a régió jegybankjai számára.

Elárulta Varga Mihály, mi húzódik az inflációs cél mérséklése mögött – a magyar euróhoz van köze / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály rámutatott: az árstabilitás fenntartatása mellett a jegybankok figyelmet fordítanak a hosszú távú gazdasági fejlődésre is. Mint mondta: a közép-európai régióban ennek megteremtéséhez elengedhetetlen a tudásba és a munkaerő képzésébe történő beruházások ösztönzése. A V4-es jegybankelnökök egyetértettek abban, hogy ezek megvalósulásához kiszámítható gazdasági környezetre van szükség, amelyet a magas infláció és a gazdasági bizonytalanság egyaránt veszélyeztethet – hangsúlyozta a jegybankelnök.

Varga Mihály kiemelte: az árstabilitás megteremtése és az inflációs várakozások horgonyzása a jegybank legfontosabb feladata. Ezzel összefüggésben emlékeztetett: az MNB az idei évben döntött a középtávú inflációs cél 2028-tól 3 százalékról 2,5 százalékra történő mérsékléséről, ami

a hazai monetáris politikai keretrendszer euróövezeti standardokhoz való közelítését is szolgálja, ezen felül pedig támogatja a vásárlóerő megőrzését.

Varga Mihály leszögezte: a kiszámítható gazdasági környezet a beruházásoknak és a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrejöttének is kedvez. A tudásba, a készségekbe és az innovációba történő befektetések hosszú távon a termelékenység és a versenyképesség növelésén keresztül járulnak hozzá a fenntartható gazdasági növekedéshez – emlékeztetett a jegybankelnök.

Az euróbevezetéshez a költségvetést is rendbe kell tenni

Az infláció tartós leszorítása azért is különösen fontos, mert a magyar kormány a következő években az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítésére készül. Kármán András pénzügyminiszter által bemutatott, 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai program egyszerre célozza a költségvetési hiány mérséklését, a gazdasági növekedés gyorsítását és az államadósság finanszírozási költségeinek csökkentését.