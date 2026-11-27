Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezetője minden tisztségéről lemond, és fokozatosan átadja a cég vezetését Hák-Kovács Tamás bankárnak – írja a Telex.

Visszavonul Jellinek Dániel, az OTP-től jön a tízezer dolgozós birodalom új feje / Fotó: Indotek Group

Jellinek Dániel lemondása

Jellinek Dániel az ország egyik leggazdagabb embere, a Forbes legutóbbi listája alapján a 7. legvagyonosabb ember Magyarországon. Az Indotek sok szegmensben – ipari ingatlanok, plázák, lakásfejlesztések, követelések – piacvezető csoport, amely mintegy 10 ezer embernek ad munkát.

Jellinek Dániel a lemondás kapcsán elmondta a Telexnek, hogy a döntése hátterében az úgynevezett Volán-ügy áll.

Nem követtem el bűncselekményt, és bízom abban, hogy mihamarabb eljut odáig a nyomozás, hogy ez mindenki számára egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen legyen, de nem szeretném, hogy az eljárás és az azt övező nyilvánosság a cég működését terhelje.

Mint, ismert szeptember 17-én tartóztatták le Jellinek Dánielt, majd októberben a bíróság úgy döntött, hogy szabadulhat, a milliárdos így házi őrizetbe került.

Jellinek Dániel elárulta, hogy tulajdonosként azt kellett végiggondolnia, mi szolgálja legjobban a cég érdekeit.

Arra jutott, hogy bár neki személyesen fájdalmas, a cég szempontjából az a racionális döntés, ha átadja a vezetést.

A tervek szerint januárban minden vezető tisztségéről lemond, az átadás után Hák-Kovács Tamás vezérigazgatóként veszi majd át a cégcsoport vezetését.

Jellinek egyértelműen hangsúlyozta, hogy az átadás után a cégcsoportot Hák-Kovács vezeti.

Hák-Kovács az elmúlt években külföldön élt és dolgozott, ezalatt az idő alatt lazább baráti kapcsolatot tartottak, üzleti kapcsolatuk nem volt. Jellinek azt is kizárta, hogy amennyiben a büntetőügy lezárulna, visszavenné a gyeplőt.

Egy huszonöt éves nemzetközi bankvezetői pálya csúcsán éppen Bulgária legnagyobb bankját vezettem. Miért hagynám ezt ott, ha nem látnék az Indotekben hosszú távú perspektívát és szakmai továbblépési lehetőséget? Olyan kihívást találtam, amelyért megéri váltanom

– tette hozzá Hák-Kovács.

Az új vezető

Hák-Kovács Tamás viharos helyeken volt bankár, a hazai és a német Commerzbanknál betöltött szerepei után az OTP-csoport orosz, ukrán és bolgár bankját vezette. A LinkedInen található életrajza szerint 1995-ben végzett a Corvinuson, de párhuzamosan már bankmenedzsmentet tanult a németországi Universität des Saarlandes-on és vállalati pénzügyeket a Bécsi Egyetemen. Később is képezte magát Budapesten és Oxfordban.