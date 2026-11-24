A Volkswagen és az amerikai elektromos járműgyártó Rivian Automotive között tervezett, 5 milliárd dollár értékű közös vállalkozással kapcsolatos titkos információk ismeretében kereskedett - árulta el a német autógyártó egykori mérnöke az amerikai büntetőbíróság előtt - írja a Bloomberg.

Big brother mindent lát: lebuktak a Volkswagen mérnökei / Fotó: AFP

A 31 éves Michael Stamp hétfőn a manhattani szövetségi bíróságon bűnösnek vallotta magát értékpapírcsalás vádjában az ügyészekkel kötött vádalku részeként, és beismerte, hogy értékpapír-számláin keresztül Rivian-részvényeket és opciókat vásárolt, miközben egy másik alkalmazottól szerzett bizalmas információkkal rendelkezett a fúzióról.

Tudtam, hogy amit tettem, az helytelen volt, és megsértette a munkáltatóm iránti kötelességemet

– mondta Stamp a szövetségi bíró előtti meghallgatáson.

Stampot és egy másik volt Volkswagen-mérnököt, Marcus Plankot júliusban vádolták meg azzal, hogy a Rivian-ügylet nyilvánosságra hozatala előtt összesen 300 000 dollár nyereséget realizáltak kereskedéssel. Az ügyészek szerint Stamp 250 000 dollárt, Plank pedig 50 000 dollárt keresett, Plank ráadásul továbbadta az információt egy családtagjának is, aki azonban csupán 12 000 dollárt vágott zsebre.

A Volkswagen és a Rivian 2024. június 26-án jelentette be az üzletet, amely pénzügyi mentőövet jelentett a Rivian számára, miközben akkoriban a nagy és kis kaliberű gyártók egyaránt elkezdték átgondolni stratégiáikat az elektromos járművek lassuló piacán.

A Volkswagen szóvivője nem nyilatkozott az ügyről.

Stampot és Plankot, akik kiküldetésük idején mindketten a kaliforniai San Joseban éltek, eredetileg összeesküvéssel és értékpapírcsalással vádolták meg, és akár 25 év börtönbüntetés is várhatott volna rájuk, ha a tárgyaláson a legsúlyosabb vádpontokban bűnösnek találták volna őket. Plank ártatlannak vallotta magát, és 500 000 dollár óvadék ellenében szabadlábon védekezik.

Az ügyészek szerint a vállalkozás bejelentése körüli időben végzett internetes keresések azt mutatják, hogy a két férfi tudta, hogy magatartásuk törvénytelen, s ezt afféle big brotherként bizonyítani is tudták.

A bejelentés előtt nyolc nappal Stamp a bennfentes kereskedelem elévülési ideje kifejezésre keresett rá, míg Plank egyik közeli családtagja német nyelven azt kereste, hogy hogyan büntetik a bennfentes kereskedelmet

– derül ki a vádiratból.