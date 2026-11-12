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Kihívásokkal teli környezetben is talpon maradt a Waberer's – a biztosítási szegmens mentette meg a cégcsoport eredményét

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Közzétette friss számait a legnagyobb magyar logisztikai vállalat. A Waberer’s Csoport negyedéves árbevétele 228,1 millió euró volt. A vállalat EBIT eredménye pedig 10,8 millió eurót tett ki.
T. M.
2026.11.12, 12:37
Frissítve: 2026.11.12, 14:38
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Kétszámjegyű árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben és az év első kilenc hónapjában is éves szinten a Waberer’s Csoport. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató EBIT eredménye csökkent, míg EBITDA-ja 2,3 százalékkal nőtt a csütörtök délután közzétett negyedéves pénzügyi jelentés alapján.

Waberer's kamion
A biztosítási üzletág volt sikeresebb a harmadik negyedévben a Waberer'snél / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Több mint 11 százalékkal 228,1 millió euróra növelte árbevételét a Waberer’s Csoport az idei harmadik negyedévében. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató EBIT eredménye pedig 10,8 millió eurót tett ki, amely 1,6 millió euróval elmarad a bázisidőszak értékétől. A kumulált, kilenchavi konszolidált EBIT 37,4 millió euró volt, ami 4 millió eurós elmaradás a bázisidőszakhoz képest.

Negyedéves szinten a Cégcsoport EBITDA-ja 2,3 százalékos növekedés eredményeképpen 27,9 millió eurót ért el, míg a kumulált EBITDA 87,5 millió euró volt, ami 1,9 millió euróval több, mint 2025 hasonló időszakában.

A biztosítási szegmens vitte a prímet

A konszolidált adózott eredmény nem realizált árfolyamhatás nélkül harmadik negyedévben 4,2 millió euró volt, az euró/forint árfolyam változását figyelemebe véve pedig 0,3 millió euró. A konszolidált adózott eredmény 2026 első kilenc hónapjában 26,2 millió eurót ért el, ami 18 százalékos csökkenés.

  • A logisztikai szegmens harmadik negyedéves EBIT-je 2,0 millió euró volt, mely a bázisidőszakhoz képest 3,6 millió eurós csökkenést jelent. A szegmens kilenchavi EBIT-je 7,9 millió euró volt, az jelentős csökkenés a tavalyi első kilenc hónap 14 millió eurós értékéhez képest.
  • Ezzel szemben a biztosítási szegmens 8,9 millió eurós negyedéves EBIT-et ért el, amely 2 millió euróval (29 százalékkal) felülmúlta a bázisidőszaki eredményt. A szegmens kumulált EBIT-je 29,5 millió euró volt, ami 2 millió eurós plusz 2025 hasonló időszakához képest.

A cégvezetés várakozása szerint a logisztikai és biztosítási alaptevékenység konszolidált szinten 2026-ban a bázisidőszaknak megfelelő eredményt fog elérni. A harmadik feles ingatlanfejlesztési tevékenység elmaradása, illetve a lengyel leányvállalat (LINK) átalakításához kapcsolódó egyszeri költségek felmerülése (együttesen közel 10 millió eurós éves hatás) következtében 2026-ban az éves EBIT az 50 és 55 millió euró közötti sávban várható.

Az elmúlt hónapokban több jelentős logisztikai üzletfejlesztési projektet sikerült megnyernie a cégcsoportnak, amelyek 2027-ben és 2028-ban már jelentős addicionális eredményhatást fognak generálni. A LINK átalakítása, a saját flottás és szállítmányozási portfólió újragondolása és az őszi hónapokban már elért árszint együttesen biztosítják, hogy 2027-es üzleti évre vonatkozóan jelentős eredménynövekedést vár a menedzsment. A konkrét eredményvárakozás 2027 Q1-ben kerül publikálásra.

„Biztosítási üzletágunk a harmadik negyedévben közel 29 százalékkal növelte üzemi eredményét, és jelentősen hozzájárult a csoport teljesítményéhez. Ugyanakkor az elmúlt negyedéveket jellemző bizonytalan gazdasági környezet a vállalat menedzsmentjét is óvatosságra intette. Ellentétben a 2022 és 2025 időszakkal közötti, jelentős mértékű előzetes ügyfél elkötelezettséggel nem bíró raktárlogisztikai beruházást, illetve új akvizíciót nem indítottunk az elmúlt negyedévekben a beruházások megtérülése miatti bizonytalanságok következtében. A jövőre bevezetendő adómódosítások több millió euróval növelik a Waberer’s Csoport által fizetendő adóterhet, ugyanakkor arra számítunk, hogy hosszabb távon a konszolidálódó költségvetés következtében ismét növekedésnek indulhat a gazdaság, fenntartható módon bővülhet a lakossági fogyasztás, amelyek – egyidőben a hazánkba települő jelentős autóipari beruházások beindulásával – érdemi lökést adhatnak a logisztikai szolgáltatások iránti keresletnek” – fejtette ki a vállalat közleményében Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója

Hivatalos bejelentés: átnevezték az egyik legnagyobb magyar céget, mostantól ez a Waberer's új neve – lezárult egy korszak

Október végén bejelentette új tőzsdei nevét Waberer's Csoport. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a Világgazdaságnak adott szeptemberi interjúban elmondta, hogy már megtalálták az új nevet, amit ősszel be is fognak jelenteni. A változást akkor azzal indokolta, hogy a márkát a legtöbben továbbra is elsősorban a közúti fuvarozással azonosítják, de a szolgáltatási portfólió jócskán túl mutat ezen, és a cégcsoport eredménytermelésében fontos szerepet tölt be a biztosítási szegmens, ezért az új elnevezés már a kibővült portfóliót és a regionális növekedési ambíciókat is kifejezi. A csütörtöki sajtótájékoztatón ezt az új nevet és arculatot mutatták be.

A vállalatcsoport bejelentette, hogy W Solum Holding Nyrt. néven folytatja működését a közgyűlés jóváhagyását követően, hogy a tőzsdei anyavállalat neve pontosabban tükrözze az elmúlt években jelentősen kibővült cégcsoport üzleti portfólióját. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a névváltást az elmúlt évek nagyszabású fejlesztései indokolták.

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