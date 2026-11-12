Kihívásokkal teli környezetben is talpon maradt a Waberer's – a biztosítási szegmens mentette meg a cégcsoport eredményét

Kétszámjegyű árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben és az év első kilenc hónapjában is éves szinten a Waberer’s Csoport. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató EBIT eredménye csökkent, míg EBITDA-ja 2,3 százalékkal nőtt a csütörtök délután közzétett negyedéves pénzügyi jelentés alapján.

A biztosítási üzletág volt sikeresebb a harmadik negyedévben a Waberer'snél / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Több mint 11 százalékkal 228,1 millió euróra növelte árbevételét a Waberer’s Csoport az idei harmadik negyedévében. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató EBIT eredménye pedig 10,8 millió eurót tett ki, amely 1,6 millió euróval elmarad a bázisidőszak értékétől. A kumulált, kilenchavi konszolidált EBIT 37,4 millió euró volt, ami 4 millió eurós elmaradás a bázisidőszakhoz képest.

Negyedéves szinten a Cégcsoport EBITDA-ja 2,3 százalékos növekedés eredményeképpen 27,9 millió eurót ért el, míg a kumulált EBITDA 87,5 millió euró volt, ami 1,9 millió euróval több, mint 2025 hasonló időszakában.

A biztosítási szegmens vitte a prímet

A konszolidált adózott eredmény nem realizált árfolyamhatás nélkül harmadik negyedévben 4,2 millió euró volt, az euró/forint árfolyam változását figyelemebe véve pedig 0,3 millió euró. A konszolidált adózott eredmény 2026 első kilenc hónapjában 26,2 millió eurót ért el, ami 18 százalékos csökkenés.

A logisztikai szegmens harmadik negyedéves EBIT-je 2,0 millió euró volt, mely a bázisidőszakhoz képest 3,6 millió eurós csökkenést jelent. A szegmens kilenchavi EBIT-je 7,9 millió euró volt, az jelentős csökkenés a tavalyi első kilenc hónap 14 millió eurós értékéhez képest.

Ezzel szemben a biztosítási szegmens 8,9 millió eurós negyedéves EBIT-et ért el, amely 2 millió euróval (29 százalékkal) felülmúlta a bázisidőszaki eredményt. A szegmens kumulált EBIT-je 29,5 millió euró volt, ami 2 millió eurós plusz 2025 hasonló időszakához képest.

A cégvezetés várakozása szerint a logisztikai és biztosítási alaptevékenység konszolidált szinten 2026-ban a bázisidőszaknak megfelelő eredményt fog elérni. A harmadik feles ingatlanfejlesztési tevékenység elmaradása, illetve a lengyel leányvállalat (LINK) átalakításához kapcsolódó egyszeri költségek felmerülése (együttesen közel 10 millió eurós éves hatás) következtében 2026-ban az éves EBIT az 50 és 55 millió euró közötti sávban várható.