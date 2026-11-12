A Waberer's fellendülést vár, pedig megtépázta az iráni háború – de már más néven
Kétszámjegyű árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben és az év első kilenc hónapjában is éves szinten a Waberer’s Csoport. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató EBIT eredménye csökkent, míg EBITDA-ja 2,3 százalékkal nőtt. A cégvezetés várakozása szerint a logisztikai és biztosítási alaptevékenység konszolidált szinten 2026-ban a bázisidőszaknak megfelelő eredményt fog elérni – derült ki a vállalat csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.
Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Tóth Szabolcs, a Waberer’s International Nyrt. gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja, Majzik Viktor, a Waberer’s International Nyrt. tőkepiaci igazgatója, valamint Németh György László, a Posta Biztosítók gazdasági igazgatója.
Tóth Szabolcs elmondta, hogy a 2026-os évet az ambivalencia jellemezte. Üzletágaik erősítése és portfóliójuk egységesítése sikeresen alakult, azonban többször is bázis alatti eredményeket ért el a vállalat. Kiemelte, hogy a cégcsoport eladósodottsága továbbra is alacsony.
A logisztikai szegmensben szinte minden alszegmens erősödött, a belföldi és a nemzetközi áruszállítás mellett a szerbiai operáció fejlődésével is elégedettek.
Tóth kitért arra is, hogy az iráni háború miatt nagyot emelkedő üzemanyagárak nagy kihívást jelentettek a cégcsoport számára. Emiatt fontos cél volt, hogy utolérjék magukat az áremelések tekintetében. Ebben október-novemberre sikerül odáig eljutni, hogy ha az üzemanyagárak ezen az árszinten maradnak, akkor 2027-re már nyereséget termelhessen a nemzetközi szegmens is.
Fellendülést vár a jövő évtől a cégcsoport
Zajlik a járműflotta karcsúsítása. A fuvarozási szegmensben az idei működési rendben 1600 szerelvény dolgozik magyarországi központtal, és 150-200 szerelvény lengyelországi központtal. A 2027-tól bevezetendő működési modell szerint 1500 szerelvény működne magyarországi központtal, miközben lengyel központtal egy sem.
A logisztikai szegmensben nagy üzletfejlesztések zajlottak. Egy nagy kelet-magyarországi készautó-gyártó vállalathoz hasonlóan egy Észak-Nyugat-Magyarországon működő nagy autógyár készautó gyártási támogató in-house logisztikai partnerei lettek 3+2 évre. Az a partnerség 2027 második negyedévében indul. Ez a cégcsoport jövőbeni zászlóshajója lesz.
Ezen kívül egy Nyugat-Magyarországon működő nagy elektronikai gyártónak a kizárólagos hazai logisztikai partnerei lettek, és a partner ausztriai igényeit is a Waberer's Csoport fogja kiszolgálni. A projekt idén elindul, az operáció 2028 második negyedévében indul a tervek szerint.
Tóth Szabolcs úgy gondolja, hogy
a már meghozott intézkedések illetve az aláírt ügyfélszerzések várhatóan 15 millió eurót meghaladó értékű EBIT-javulást generálnak majd 2028-ig.
Németh György László, a Posta Biztosítók gazdasági igazgatója kiemelte, hogy a biztosítási szegmens stabilan növekvő eredménytermelő képességgel bír. Az erős árversennyel szembesülő kgfb-szegmens ugyan alulmúlta a várakozásokat, azonban ennek hatásait kompenzálja a vagyonbiztosítási szegmens növekvő eredménye. A szerződések darabszáma szinte minden szegmensben látványosan növekszik.
Tóth Szabolcs elmondta, hogy az éves várakozásaik 50 és 55 millió euró közötti EBIT-et vetítenek előre. Ez a bázistól való minimális eltérést jelent, amelyet a már fent említett nehézségekre vezethetők vissza.
Hivatalos bejelentés: átnevezték az egyik legnagyobb magyar céget, mostantól ez a Waberer's új neve – lezárult egy korszak
Október végén bejelentette új tőzsdei nevét Waberer's Csoport. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a Világgazdaságnak adott szeptemberi interjúban elmondta, hogy már megtalálták az új nevet, amit ősszel be is fognak jelenteni. A változást akkor azzal indokolta, hogy a márkát a legtöbben továbbra is elsősorban a közúti fuvarozással azonosítják, de a szolgáltatási portfólió jócskán túl mutat ezen, és a cégcsoport eredménytermelésében fontos szerepet tölt be a biztosítási szegmens, ezért az új elnevezés már a kibővült portfóliót és a regionális növekedési ambíciókat is kifejezi. A csütörtöki sajtótájékoztatón ezt az új nevet és arculatot mutatták be.
A vállalatcsoport bejelentette, hogy W Solum Holding Nyrt. néven folytatja működését a közgyűlés jóváhagyását követően, hogy a tőzsdei anyavállalat neve pontosabban tükrözze az elmúlt években jelentősen kibővült cégcsoport üzleti portfólióját. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a névváltást az elmúlt évek nagyszabású fejlesztései indokolták.