A Waberer's fellendülést vár, pedig megtépázta az iráni háború – de már más néven

Kétszámjegyű árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben és az év első kilenc hónapjában is éves szinten a Waberer’s Csoport. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató EBIT eredménye csökkent, míg EBITDA-ja 2,3 százalékkal nőtt. A cégvezetés várakozása szerint a logisztikai és biztosítási alaptevékenység konszolidált szinten 2026-ban a bázisidőszaknak megfelelő eredményt fog elérni – derült ki a vállalat csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.

Kétszámjegyű árbevétel-növekedést ért el a harmadik negyedévben a Waberer’s Csoport / Fotó: Shutterstock

Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Tóth Szabolcs, a Waberer’s International Nyrt. gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja, Majzik Viktor, a Waberer’s International Nyrt. tőkepiaci igazgatója, valamint Németh György László, a Posta Biztosítók gazdasági igazgatója.

Tóth Szabolcs elmondta, hogy a 2026-os évet az ambivalencia jellemezte. Üzletágaik erősítése és portfóliójuk egységesítése sikeresen alakult, azonban többször is bázis alatti eredményeket ért el a vállalat. Kiemelte, hogy a cégcsoport eladósodottsága továbbra is alacsony.

A logisztikai szegmensben szinte minden alszegmens erősödött, a belföldi és a nemzetközi áruszállítás mellett a szerbiai operáció fejlődésével is elégedettek.

Tóth kitért arra is, hogy az iráni háború miatt nagyot emelkedő üzemanyagárak nagy kihívást jelentettek a cégcsoport számára. Emiatt fontos cél volt, hogy utolérjék magukat az áremelések tekintetében. Ebben október-novemberre sikerül odáig eljutni, hogy ha az üzemanyagárak ezen az árszinten maradnak, akkor 2027-re már nyereséget termelhessen a nemzetközi szegmens is.

Fellendülést vár a jövő évtől a cégcsoport

Zajlik a járműflotta karcsúsítása. A fuvarozási szegmensben az idei működési rendben 1600 szerelvény dolgozik magyarországi központtal, és 150-200 szerelvény lengyelországi központtal. A 2027-tól bevezetendő működési modell szerint 1500 szerelvény működne magyarországi központtal, miközben lengyel központtal egy sem.

A logisztikai szegmensben nagy üzletfejlesztések zajlottak. Egy nagy kelet-magyarországi készautó-gyártó vállalathoz hasonlóan egy Észak-Nyugat-Magyarországon működő nagy autógyár készautó gyártási támogató in-house logisztikai partnerei lettek 3+2 évre. Az a partnerség 2027 második negyedévében indul. Ez a cégcsoport jövőbeni zászlóshajója lesz.