Csúcs volt ez a nyár, megmentette a Wizz Air fél évét
A Wizz Air első féléves nettó nyeresége éves bázison kétharmadával csökkent elsősorban az emelkedő olajárak miatt, ám a második negyedévben a fapados légitársaság már lehajrázta a bázist, az első negyedév veszteségét is eltüntetve. A Wizz arra számít, hogy a legnagyobb kihívást a kisebb forgalmú téli időszakban is az üzemanyag-költségek jelentik majd - derül ki a vállalat csütörtök reggel publikált második negyedéves gyorsjelentéséből.
A drága kerozin a Wizz Air legfőbb problémája
A Wizz Air az április elsején megkezdődött pénzügyi éve első felében 108,1 millió euró nettó nyereséget jelentett, szemben a tavalyi 323,5 millió euróval.
A második negyedévben azonban éves bázison 6,5 százalékkal, 306,5 millió euróra nőtt a profit.
A magasabb kerozinárak jelentősen rontották a többi légitársaság eredményeit is, egyes vállalatok lefelé módosították előrejelzéseiket, míg mások visszavágták téli menetrendjüket. Európa legnagyobb fapados légitársasága, a Ryanair pedig a múlt héten jelentette be, hogy hatékonyságnövelő intézkedéseket vezet be a jövő évi várhatóan 2 milliárd eurós üzemanyag-költségnövekedése ellensúlyozására.
A legnagyobb nehézség továbbra is üzemanyag
– emelte ki Váradi József, a Wizz vezérigazgatója is.
A Bloomberg News múlt hónapban arról számolt be, hogy a költséghatékonyságot szem előtt tartó Wizz Air a kiadások csökkentése érdekében végkielégítést ajánlott fel néhány pilótának a londoni Luton repülőtéren - amely a társaság fő brit bázisa -, mivel a kisebb forgalmú téli időszakban csökkenti a járatok számát.
Főbb pénzügyi mutatók: a második negyedév ellensúlyozta a gyenge évkezdést
A Wizz féléves árbevétele amúgy 14 százalékkal 3 802 millió euróra ugrott, a nettó nyereség pedig 107,8 millió eurót tett ki, a július–szeptemberi negyedév 306,5 millió eurós profitja tehát ellensúlyozta az első negyedév veszteségeit. A piac számára pozitív meglepetést okozott, hogy az egy utaskilométerre jutó bevétel (RASK) a korábbi menedzsment-előrejelzés dacára növekedett.
Bár a féléves eredménysorokon még érződik a kihívásokkal teli első negyedév, valamint a megemelkedett üzemanyagköltségek és az árfolyamveszteségek hatása, a nyári csúcsidőszakban mindhárom fő eredményszinten (EBITDA, EBIT, nettó profit) érdemi év/év növekedést ért el a légitársaság. A befektetők által árgus szemmel figyelt egységmutatók vegyes, de inkább kedvező képet mutatnak.
Míg a RASK az első negyedévben még 8,1 százalékkal esett, a fél év második felében már 0,5 százalékkal 5,55 eurócentre nőtt a megugró utolsó pillanatos foglalásoknak és a 93,8 százalékra javuló kihasználtságnak (load factor) köszönhetően.
A teljes első féléves RASK így 2,9 százalékkal, 4,84 eurócentre mérséklődött.
Az első fél évben a Wizz Air teljes üzemanyagköltsége 34 százalékkal, 1 241 millió euróra hízott, amiből egy utaskilométerre 1,58 cent jutott, 14 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakában elért szintet. Emiatt a teljes CASK (egy utaskilométerre jutó költség) 4,2 százalékkal 4,65 eurócentre emelkedett.
A Wizz Air fegyelmezett gazdálkodását dicséri ugyanakkor, hogy az üzemanyag nélkül számolt egységköltség (Ex-fuel CASK) a fél évben 0,3 százalékkal 3,07 eurócentre csökkent.
Ha kiszűrjük az átmeneti tételeket, az úgynevezett operatív ex-fuel CASK 4,1 százalékkal csökkent a hatékonyabb személyzeti gazdálkodásnak, a mérséklődő reptéri díjaknak és a 49 százalékkal visszaeső járatkésési/törlési költségeknek köszönhetően.
Készpénztermelés és piaci terjeszkedés
A Wizz Air mindkét negyedévben pozitív szabad cash flow-t (FCF) termelt, ami a teljes fél évben 230 millió eurót tett ki (Q1: 54 millió, Q2: 176 millió euró). Ennek nyomán a vállalat készpénzállománya szeptember végére 2,39 milliárd euróra duzzadt az egy évvel korábbi 1,98 milliárd euróról,
a 12 havi gördülő likviditási ráta pedig iparági szinten is kiemelkedő, 37,6 százalékos szinten áll.
A nettó adósságállomány viszont 5,16 milliárd euróra nőtt, ami 4,1-szeres nettó adósság / 12 havi EBITDA-rátának felel meg.
A társaság ugyanakkor agresszívan kihasználta a versenytársak - többek között az airBaltic, a Volotea, a román Animawings és Dan Air, a moldovai FlyOne, valamint a Ryanair - kapacitásvágásait:
heteken belül hat kulcspiacon töltötte be új bázisokkal és útvonalakkal a piaci réseket, így a féléves utasszám 26,2 százalékkal 46,1 millió főre emelkedett.
Fény az alagút végén: jövő év végén már újra repülhet a teljes flotta
A menedzsment számszerűsítette a harmadik negyedéves és a teljes üzleti évre vonatkozó főbb várakozásait is.
A harmadik negyedévben a kapacitás mintegy 12 százalékkal, az ülőhelyek száma pedig várhatóan 19 százalékkal bővül. A RASK alacsony egyszámjegyű növekedést mutathat, míg a kihasználtság ugyanilyen mértékben csökkenhet.
A teljes üzleti évre az üzemanyag költség nélkül számolt CASK közepes egyszámjegyű emelkedésére számít a cég néhány átmeneti tétel miatt, ám a 2028-as üzleti évben ezek kifutásával már újra csökkenő pályára áll a költségszint.
A jelenlegi üzleti év teljes üzemanyagköltségét a jelenlegi piaci árak mellett 2,5 milliárd euró körülire becsüli a társaság. A kockázatok mérséklése érdekében a második fél évre az üzemanyag-szükséglet 82 százalékát már lefedezték a 794–860 dollár/tonna sávban, míg a jövő nyári csúcsszezonra már 51 százalékos a fedezettség.
Az euró/dollár kitettség 76 százalékban szintén fedezett az idei második félévre, a dolláralapú lízingkötelezettségek fedezettsége pedig 90 százalékos.
Szeptember végén 22 repülőgép rostokolt a hangárokban a Pratt & Whitney GTF hajtóművek ellenőrzése miatt.
A várakozások szerint ez a szám a második fél év végére 15–20 gépre csökken, a 2027-es naptári év végére pedig újra levegőben lesz a teljes flotta.
A társaság emellett tartja azt a célkitűzését is, hogy a 2029-es üzleti évben már 100 százalékban új generációs NEO flottát üzemeltet majd, ami 7,6 százalékos éves flottabővülés mellett évi 11 százalékos ülőhelykapacitás-növekedést biztosít.
A Wizz Air részvényei csütörtök délelőtt Londonban 1,8 százalékkal, 11,26 fontra gyengültek, év eleje óta pedig nagyjából 10 százalékkal értékelődtek le.