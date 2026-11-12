A Wizz Air első féléves nettó nyeresége éves bázison kétharmadával csökkent elsősorban az emelkedő olajárak miatt, ám a második negyedévben a fapados légitársaság már lehajrázta a bázist, az első negyedév veszteségét is eltüntetve. A Wizz arra számít, hogy a legnagyobb kihívást a kisebb forgalmú téli időszakban is az üzemanyag-költségek jelentik majd - derül ki a vállalat csütörtök reggel publikált második negyedéves gyorsjelentéséből.

Csúcs volt ez a nyár, megmentette a Wizz Air fél évét / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A drága kerozin a Wizz Air legfőbb problémája

A Wizz Air az április elsején megkezdődött pénzügyi éve első felében 108,1 millió euró nettó nyereséget jelentett, szemben a tavalyi 323,5 millió euróval.

A második negyedévben azonban éves bázison 6,5 százalékkal, 306,5 millió euróra nőtt a profit.

A magasabb kerozinárak jelentősen rontották a többi légitársaság eredményeit is, egyes vállalatok lefelé módosították előrejelzéseiket, míg mások visszavágták téli menetrendjüket. Európa legnagyobb fapados légitársasága, a Ryanair pedig a múlt héten jelentette be, hogy hatékonyságnövelő intézkedéseket vezet be a jövő évi várhatóan 2 milliárd eurós üzemanyag-költségnövekedése ellensúlyozására.

A legnagyobb nehézség továbbra is üzemanyag

– emelte ki Váradi József, a Wizz vezérigazgatója is.

A Bloomberg News múlt hónapban arról számolt be, hogy a költséghatékonyságot szem előtt tartó Wizz Air a kiadások csökkentése érdekében végkielégítést ajánlott fel néhány pilótának a londoni Luton repülőtéren - amely a társaság fő brit bázisa -, mivel a kisebb forgalmú téli időszakban csökkenti a járatok számát.

Főbb pénzügyi mutatók: a második negyedév ellensúlyozta a gyenge évkezdést

A Wizz féléves árbevétele amúgy 14 százalékkal 3 802 millió euróra ugrott, a nettó nyereség pedig 107,8 millió eurót tett ki, a július–szeptemberi negyedév 306,5 millió eurós profitja tehát ellensúlyozta az első negyedév veszteségeit. A piac számára pozitív meglepetést okozott, hogy az egy utaskilométerre jutó bevétel (RASK) a korábbi menedzsment-előrejelzés dacára növekedett.

Bár a féléves eredménysorokon még érződik a kihívásokkal teli első negyedév, valamint a megemelkedett üzemanyagköltségek és az árfolyamveszteségek hatása, a nyári csúcsidőszakban mindhárom fő eredményszinten (EBITDA, EBIT, nettó profit) érdemi év/év növekedést ért el a légitársaság. A befektetők által árgus szemmel figyelt egységmutatók vegyes, de inkább kedvező képet mutatnak.