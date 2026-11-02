Alkotmányos válság Lengyelországban: szakadékban a lengyel zloty, akár még a forintot is magával ránthatja

A Donald Tusk vezette kormány ugyanis szisztematikusan próbálja kiiktatni az előző politikai kurzushoz köthető vezetőket.

Egyrészt éles konfliktus alakult ki a kormányfő és Adam Glapiński jegybankelnök között, ami már az állami intézmények megbénulásának veszélyét hordozza. A kormány az Állami Bíróság (Tribunal of State) elé akarja állítani a jegybankelnököt.

Ez a nyílt intézményi csata aláássa a monetáris politika függetlenségébe vetett hitet, ami a külföldi befektetők számára az egyik legriasztóbb vörös jelzés.

Másfelől a lengyel alkotmánybíróság legitimitása körüli viták, a bírák kinevezése és a testület elnökének felfüggesztése miatti rendőri jelenlét és tüntetések egy instabil, kiszámíthatatlan jogi környezetet teremtettek. Sokak szerint szabályos államcsínyről van szó.

A politikai és jogi bizonytalanság miatt a befektetők magasabb hozamot, vagyis nagyobb kockázati prémiumot követelnek a lengyel állampapírokért. A német és a lengyel kötvényhozamok közötti rés (spread) jelentősen tágult, ami azt mutatja, hogy Lengyelország finanszírozása drágul, ez pedig gyengíti a nemzeti devizát is.

Miközben pedig az országban intézményi válság tört ki, a költségvetési hiány a GDP közel 7 százalékára duzzadt. Egy ilyen magas hiány mellett a politikai instabilitás még veszélyesebb kombinációt alkot.

Mi lesz a forinttal?

Bár a forint eközben folyamatosan erősödött az utóbbi napokban, a fertőzési kockázat a forintot is fenyegeti.

A globális alapkezelők ugyanis nem mélyednek el napi szinten a lengyel közjogi viták részleteiben. Amikor azt látják, hogy a régió legnagyobb gazdaságában, azaz Lengyelországban az Alkotmánybíróság körül rendőrkordonok vannak és a jegybankelnököt bíróság elé citálnák, egyszerűen elkezdik csökkenteni a kitettségüket a teljes közép-kelet-európai régióban. Emiatt a zloty eladási hulláma magával tudja rántani a forintot is.