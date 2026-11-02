Alkotmányos válság Lengyelországban: szakadékban a lengyel zloty, akár még a forintot is magával ránthatja
Hároméves mélypontra esett az euróval szemben a lengyel zloty, miután belpolitikai és alkotmányos válság rázta meg Lengyelországot az elmúlt napokban, a legfrissebb piaci adatok szerint ugyanis ez az egyik legfontosabb olyan belső (lokális) tényező, ami felerősítette a valuta esését.
A piac nem díjazza a bizonytalanságot, zuhan a lengyel zloty
A lengyel deviza ugyanis csak hétfőn 0,4 százalékkal gyengült az euróhoz mérten, s az eurót már 4,42 zlotyn jegyzik. Utoljára 2023. november 06-án járt ezen a szinten a devizapár.
A Donald Tusk vezette kormány ugyanis szisztematikusan próbálja kiiktatni az előző politikai kurzushoz köthető vezetőket.
Egyrészt éles konfliktus alakult ki a kormányfő és Adam Glapiński jegybankelnök között, ami már az állami intézmények megbénulásának veszélyét hordozza. A kormány az Állami Bíróság (Tribunal of State) elé akarja állítani a jegybankelnököt.
Ez a nyílt intézményi csata aláássa a monetáris politika függetlenségébe vetett hitet, ami a külföldi befektetők számára az egyik legriasztóbb vörös jelzés.
Másfelől a lengyel alkotmánybíróság legitimitása körüli viták, a bírák kinevezése és a testület elnökének felfüggesztése miatti rendőri jelenlét és tüntetések egy instabil, kiszámíthatatlan jogi környezetet teremtettek. Sokak szerint szabályos államcsínyről van szó.
A politikai és jogi bizonytalanság miatt a befektetők magasabb hozamot, vagyis nagyobb kockázati prémiumot követelnek a lengyel állampapírokért. A német és a lengyel kötvényhozamok közötti rés (spread) jelentősen tágult, ami azt mutatja, hogy Lengyelország finanszírozása drágul, ez pedig gyengíti a nemzeti devizát is.
Miközben pedig az országban intézményi válság tört ki, a költségvetési hiány a GDP közel 7 százalékára duzzadt. Egy ilyen magas hiány mellett a politikai instabilitás még veszélyesebb kombinációt alkot.
Mi lesz a forinttal?
Bár a forint eközben folyamatosan erősödött az utóbbi napokban, a fertőzési kockázat a forintot is fenyegeti.
A globális alapkezelők ugyanis nem mélyednek el napi szinten a lengyel közjogi viták részleteiben. Amikor azt látják, hogy a régió legnagyobb gazdaságában, azaz Lengyelországban az Alkotmánybíróság körül rendőrkordonok vannak és a jegybankelnököt bíróság elé citálnák, egyszerűen elkezdik csökkenteni a kitettségüket a teljes közép-kelet-európai régióban. Emiatt a zloty eladási hulláma magával tudja rántani a forintot is.
Ha pedig a magyar kormány is hasonló útra lépne, a lengyel példát követve, vagyis a Magyar Nemzeti Bank vezetése ellen fordulna, biztosra vehetjük, hogy a forinttal sem bánna kesztyűs kézzel a piac.
A szuverenitás tesztje és a német befolyás
A lengyel összecsapások egy szélesebb körű európai vitába illeszkednek, amelynek középpontjában az a kérdés áll, hogy hol végződnek a nemzeti kormányok hatáskörei, és hol kezdődnek a szupranacionális szervekéi - írja a görög Bankingnews hírportál.
- Magyarországon,
- Romániában,
- Szlovákiában
és más országokban is különböző jellegű politikai és intézményi összecsapásokra került sor, amelyeket gyakran Brüsszellel való konfrontációk kísértek.
Ilyenkor pedig rendre felmerül Németország lehetséges szerepe is, a görög portál a lengyel felfordulás kapcsán idézi Dominik Tarczyńskit, az ellenzéki Jog és Igazságosság Párt parlamenti képviselőjét, aki szerint német hatásra lendült akcióba a Tusk-kabinet, s a végső cél a tömeges bevándorlás feltételeinek megteremtése.
A konkrét esetek ugyan nem bizonyítják egy egységes destabilizációs terv létezését, ám rávilágítanak a nemzeti szuverenitás, az európai integráció és a demokratikus elszámoltathatóság eltérő felfogásai közötti feszültségre.
Lengyelország az Európai Unió és a NATO keleti szárnyának egyik legfontosabb országa. Gazdaságának mérete, földrajzi elhelyezkedése és az európai biztonságban betöltött szerepe miatt belső fejleményei szélesebb körű érdeklődést keltenek.
Németországgal való kapcsolata is kiemelkedő gazdasági és történelmi jelentőségű. Ezért nem tekinthető jelentéktelennek az a vád, amely szerint Berlin igyekszik befolyásolni a lengyel alkotmányos fejleményeket.