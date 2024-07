A kártyás költéseknél is az élményt keressük

Turistákra leselkedő csalókra figyelmeztet az Erste

A kedvelt üdülőhelyeket nemcsak a turisták, hanem a bankkártyákra, banki adatokra vadászó bűnözők is előszeretettel látogatják. Az Erste nyári kampánya a biztonságos fizetést, bankkártya- és mobilhasználatot helyezi a középpontba – közölte a Világgazdasággal a pénzintézet. A forgalmas üdülőhelyeken, turistaközpontokban a zsebtolvajok mellett ma már olyan bűnözők is tevékenykednek, akik a banki adatokat igyekeznek megszerezni. Hogy a nyaralásunkat semmi ne rontsa el, érdemes ilyenkor extra figyelmet fordítani a telefonunkra, a bankkártyánkra és a PIN-kódunkra. A banki adataink kiszivárgása, a bankkártyánk elvesztése, az, amikor illetéktelenek férnek hozzá a bankszámlánkhoz nem csak hatalmas anyagi kárt jelent, de érzelmileg is igen megterhelő, ami könnyen tönkretehet egy nyári vakációt. A nyári főszezonban, a turisták által sűrűn látogatott helyeken gyakoribbak lehetnek az ilyen visszaélések, az Erste ezért most honlapján és közösségi oldalain hívja fel a figyelmet ezekre a bűncselekményekre. Azt is összeszedtük, mit tehetnek az ügyfelek, hogy pénzük továbbra is biztonságban legyen – mondta el Kósa Anna, az Erste compliance vezetője.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a bankkártyákkal elkövetett csalások nagy részében a bűnözők adathalászattal vagy pszichológiai manipuláció révén férnek hozzá az áldozatok kártyaadataihoz. A Magyarországon kibocsátott bankkártyákkal az idei első negyedévben közel 57 ezer alkalommal követtek el sikeresen valamilyen visszaélést, ez 15 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A visszaélésekkel okozott kár ennél jóval nagyobb mértékben, 65 százalékkal emelkedett egy év alatt, az összérték meghaladta a 2,7 milliárd forintot. A bankok folyamatosan fejlesztik kiberbiztonsági rendszereiket, a megakadályozott visszaélések száma és aránya évről évre emelkedik. A csalók azonban ma már mindenkit elérnek, és a pénzintézetek olyankor különösen nehéz dolga van, amikor az ügyfelek maguk adják ki az adataikat a bűnözőknek.

Az Erste egyik ügyfele Olaszországba érkezése után rögtön egy turistabérletet vásárolt magának. Kártyával fizetett, és a PIN-kódját is meg kellett adnia. Később, a banktól kapott sms-ekből értesült arról, hogy valaki más is használta a kártyáját – csak ekkor vette észre, hogy ellopták a pénztárcáját, amiben a bankkártya is volt. Mivel a PIN-kódot nem tárolta a kártyája mellett, a tolvaj valószínűleg a bérletvásárláskor figyelte ki azt.

Majdnem így járt egy másik ügyfél is, csakhogy ő jobban résen volt. Időben észrevette, hogy ellopták a bankkártyáját, és még azelőtt letiltotta, hogy a csalók vásárolhattak volna vele. Előbb a George Appban ideiglenesen blokkolta a fizetési eszközt, majd a TeleBankot is felhívta, szintén a George Appból. A bank munkatársai előbb véglegesen letiltották a kártyát, majd segítettek újat igényelni. Ezzel azonnal vásárolhatott is, hiszen George-ban rendelkezésre állnak a kártya adatai, így a mobiltelefonhoz hozzárendelve már lehet is használni. Mivel az ügyfél felkészült volt, hitt magában és abban, hogy kezelni tudja a helyzetet, végül ő került ki győztesen ebből az ijesztő szituációból.