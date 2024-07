A járatkéséshorrorban is mentőövet dobhat az utasbiztosítás

Az elmúlt hetekben rendszeresek voltak a járattörlésekről és járatkésésekről szóló hírek. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy még a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) is szót emelt az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében. A szándék azonban nem jelenti azt, hogy egy csapásra megszűnnek a problémák, és akik érintettek voltak, ők sem kapják már vissza a fölösleges várakozással elvesztegetett időt. Azonban az utasbiztosítás sok esetben enyhítheti a kellemetlenségeket. A Grantis friss elemzése összegyűjtötte, hogy miben segítenek az utasbiztosítások a repülőjárat késése vagy lemondás esetén.

Az elmúlt hetekben rendszeresek voltak a járattörlésekről és járatkésésekről szóló hírek / Fotó: Jc Milhet / Hans Lucas / AFP

A járatkésések miatt könnyen előfordulhat, hogy a szerencsétlenül járt utasok órákig bent rekednek a váróteremben. Ebben az esetben az utasbiztosítás számla ellenében fedezheti az alapvető szükségletek ellátását, mint például az élelem és a tisztálkodási szerek beszerzését, és indokolt esetekben a ruhavásárlás és a taxiköltségeit is.

Költségek sorát okozza a késés, de sokra van megoldás

Számos olyan biztosító is van, akinél a járatkésés alatt felmerülő egészségügyi problémák esetén is számíthatunk segítségre, például ha valaki rosszul lesz a hosszú várakozás alatt, vagy és sürgős orvosi ellátásra, esetleg gyógyszeres kezelésre szorul.

„Nem minden alap utasbiztosítás tartalmaz a járatkésésre szolgáltatást, ezért célszerű idén nagyobb csomagot választani, mint általában. Ha repülővel utazunk, érdemes kifejezetten olyan utasbiztosítást kötni, amely a légi járatokkal kapcsolatban felmerülő problémák esetén is térít” – emelte ki Kovácsik Tamás, a Grantis vezető tanácsadója.

Fontos szempont a várakozás ideje is. Nyilván egy negyedórás késés miatt nem célszerű egy köteg blokkal felkeresni a szolgáltatót, az utasbiztosítások jellemzően 4-6 órás, vagy annál is hosszabb járatkésések esetén térítenek. A kártérítési limitek között is nagy a szórás, általában 20 ezer és 100 ezer forint körül alakulnak.

Kifejezetten járattörlésre kevesen térítenek, és van, ahol a 24 órát meghaladó késés is járattörlésnek minősül. Azok a biztosítók, amelyek fedezik a törlést, jellemzően a késéssel megegyező összegben fizetnek.