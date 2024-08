A magasabb adók olcsóbb bankszámlákat hoznak: ez hogy lehet?

Miután a kormány augusztus elsejétől megemelte a tranzakciós illetéket, megindult a spekuláció, hogy a bankok hogyan fogják azt áthárítani ügyfeleikre.

A bankok most lenyelik a magasabb adót (Fotó: Shutterstock)

Azonban a Bankmonitor elemzése szerint végül nem ez történt, főként két dolognak köszönhetően. Először is a kormány jogszabályban tiltotta meg a bankok számára, hogy a lakossági ügyfeleik felé áthárítsák a megemelt adókat, tehát

gyakorlatilag ársopot vezetett be a lakossági bankszámlákra.

A másik fontos változás pedig a Raiffeisen Banknál és a K&H Banknál pedig még az ügyfelek költségeinek csökkenését is magával hozta, hogy az új szabályozás értelmében továbbra sem kell adót fizetni a kis összegű utalások, postai befizetések, értékpapír ügyletek után, és a kis összeg értékhatára 20 ezer forintról 50 ezer forintra nőtt. Így az említett két banknál a fenti tranzakciók is díjmentesek lesznek 20 és 50 ezer forint között is, nem csak 20 ezer forint alatt.