Százmillió eurós tőkealap segíti a magyar kkv-kat

Új tőkealapot hozott létre a Nemzeti Tőkeholding (NTH) és a Mol csoport a nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k értéknövelésére. A Digital and Circular Tomorrow Magántőkealap főként olyan kiemelt iparágakra és területekre fókuszál, mint a körkörös gazdaság, az energetika, a vegyipar, a járműipar, a gépgyártás, a fenntarthatóság és a smart city megoldások – jelentette be a Nemzeti Tőkeholding hétfőn.

A tőkealap főleg az energetikában, a vegyiparban, a járműiparban, a gépgyártásban működő, illetve a digitális megoldásokat kínáló kkv-ket támogatja / Fotó: Shutterstock

A 10 éves futamidejű alap 100 millió eurós jegyzett tőkével jött létre, a forrás 49 százalékát az MFB Invest Zrt., 51 százalékát pedig – az NTH piaci szereplők aktivitását ösztönző irányelveivel összhangban – magánbefektetőként a Mol Nyrt. leányvállalata, a Mol CVC Investment Kft. biztosítja. A tőkealap kezelését a növekedési fázisban lévő vállalatok finanszírozásának specialistája, a Lead Ventures Alapkezelő Zrt. látja el.

A most induló tőkealap a nagyszabású gazdaságélénkítő kezdeményezés, a Baross Gábor-tőkeprogram (BGT) gazdaságélénkítő pillérének keretében jön létre. A BGT fő célja a befektetői piac élénkítése, a beruházás- és terjeszkedésvezérelt gazdasági növekedés serkentése, amiben fontos szerepe van a magánbefektetők aktivizálásának is. Az új alap által megcélzott üzleti szegmensek összhangban vannak a Mol Shape Tomorrow stratégiájával, amelynek mentén a cégcsoport elkötelezett a karbonsemlegesség eléréséért tett erőfeszítéseket folytatni egy okos energiaátmenet végrehajtásával, a fenntarthatóság mellett szem előtt tartva az energiaellátás-biztonságot és a gazdasági versenyképességet is.

„Iparágunkban jelentős kihívásokkal kell megküzdenünk, és hozzászokhattunk, hogy párhuzamosan kell a rövid és hosszú távú célok elérésén dolgoznunk. Ennek megfelelően vezető szerepet vállalunk a régió ellátásbiztonságában, modernizáljuk ipari létesítményeinket, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tesszük termelésünket, új üzletágakban hajtunk végre beruházásokat. Az új, innovatív megoldásokban történő szerepvállalásra a 2018-ban elindított Lead Ventures struktúra megfelelő platformot nyújt, hiszen egyszerre tudjuk biztosítani a nagyvállalati üzleti szemléletet és a korai fázisú tőkebefektetésekhez szükséges menedzsmentet” – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Bacsa György, a Mol Csoportszintű Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztés szervezetének ügyvezető igazgatója.