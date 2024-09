Átlépte a tízmilliót a lakossági bankszámlák száma

A második negyedévben is folytatódott az elektronikus pénzforgalom bővülése Magyarországon. Eközben tovább fejlődött az infrastruktúra is: a lakossági bankszámlák száma júniusra átlépte a tízmilliót, és már majdnem 270 ezer POS-terminál működött a kereskedőknél. A kártyás készpénzfelvételek száma és értéke viszont érezhetően csökkent, miközben a befizetéseké továbbra is gyorsan nő.