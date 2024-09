Ezermilliárdos profitot hoztak össze fél év alatt a bankok

Két számjegyű bővülés a biztosítóknál Az MNB adatai szerint a hazai biztosítók 870,7 milliárd forintos díjbevételt értek el 2024 első felében, ami stabil, 11,8 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a nem életbiztosítási üzletág járult hozzá nagyobb mértékben a növekedéshez, hiszen itt 14 százalék feletti bővülésről tanúskodnak az MNB számai, 553 milliárd forinthoz közelítő díjbevétel mellett. A fő termékkategóriák közül az átlagnál jóval magasabb, 19 százalékos volt a díjbevétel-emelkedés a cascónál, de a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokból származó díjbevétel is közel 14 százalékkal nőtt egy év alatt. Ezúttal ugyanakkor az életbiztosítási üzletágban is jónak mondható, 8 százalék közeli volt a díjbevétel-növekedés, ami majdnem 318 milliárdos volument eredményezett. A jelentősebb termékkategóriák közül különösen erőteljes, 16,5 százalékos emelkedés látható a nyugdíjbiztosításoknál, ami 88 milliárd forint feletti díjbevételt eredményezett.