Még mindig több tízezer forinttal várják a diákokat a bankok

A bankok honlapjain található információk alapján – a teljesség igénye nélkül – felsoroljuk néhány szereplő 18–24 éves korosztálynak szóló diákszámláihoz kapcsolódó akcióinak főbb paramétereit és fontosabb feltételeit:

– A CIB Bank szeptember végéig JBL gamer fejhallgatót ad a nála nyitott diákszámlák mellé szeptember végéig, miközben az év végéig megnyitott számláknál a Visa Inspire elektronikus bankkártya éves díja is 0 forint.

– Az Erste október végéig 40 ezer forintos díjkedvezményt ad az Erste Diákszámla mellé, ha az új ügyfél online, fióki és közvetítői közreműködés nélkül nyit számlát, mellé bankkártyát is igényel, és teljesíti az egyéb feltételeket. A pénzintézet limitált YKRA x Erste övtáskát is ad az új számlák mellé, ez a promóció szeptember végéig érvényes.

– A Gránit Bank 40 ezer forintos számlanyitási bónuszt ad a szelfivel nyitott diákszámlák mellé, ha az ügyfél kártyát is igényel. A pénzintézetnél emellett ügyfélajánló program is működik, miközben az első száz igénylő MOJO fejhallgatót is kaphat a számlája mellé.

– A K&H 40 ezer forintos jóváírást teljesít a nála nyitott diákszámláknál, ha a nyitást követő második hónap végéig legalább 50 ezer forint jóváírás érkezik a számlára, legalább 5 bankkártyás vásárlás teljesül egyenként minimum ezer forint értékben, illetve a mobilbankban legalább kettő, aláírást igénylő tranzakció is történik – vagy az új ügyfél beszélgetést kezdeményez a Kate nevű digitális asszisztenssel.