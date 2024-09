Nem ülnek a babérokon a lakástakarékok

Bár a termékeik alapvető felépítése ugyanaz, újszerű elemeket és akciós ajánlatokat is találni lehet a hazai lakástakarékok kínálatában – derül ki a szolgáltatók honlapjain található tájékoztatókból.

Fotó: Shutterstock

Az Erste Lakástakarék a nyár elején jelentette be, hogy új konstrukcióval bővíti a palettát. Az új módozat futamideje tíz év, négy év után azonban adott a lehetőség lakáscélú részkifizetésre – amelyre eddig nem akadt példa a hazai lakástakarékoknál. Ha részkifizetést igényelnek, az ügyfelek a saját befizetés 40 százalékának megfelelő összeget is felvehetnek előre, még a futamidő lejárta előtt. „A termék abban is rugalmas, hogy az ügyfelek az igényeiknek, élethelyzetüknek megfelelően növelhetik vagy csökkenthetik a havi befizetés összegét” – mondta el Kármán András, az Erste Lakástakarék vezérigazgatója. A részkifizetéssel a szerződést nem kell megszüntetni, és így a szerződést nem kell megszüntetni, és továbbra is jár a 30 százalékos kamatbónusz a befizetések után. Júliustól változott az Erste Lakástakarék legrövidebb megtakarítási idejű terméke, az eddig négyéves megtakarítási idő vállalása mellett 15 százalékos kamatbónuszt fizető konstrukció futamideje, amely öt évre emelkedik. Ezzel a változtatással – érvelt közleményében a pénzügyi szolgáltató – az ügyfelek a jelenlegi, csökkenő hozamkörnyezetben is egy évvel tovább számolhatnak a fix, 15 százalékos kamatbónusszal befizetéseik után. A pontos összegek kiszámolhatók a lakástakarék kalkulátorban.

Az Erste Lakástakarék most a szerződéses összeg egy százalékát kitevő számlanyitási díjnál is akciót tart érvényben: ennek révén az ügyfélnek nem kell számolnia ezzel a díjtétellel, ha az akciós időszakban köt szerződést és az egyéb feltételeknek is megfelel: az egyik ilyen például, hogy a teljes megtakarítási időszak alatt a betétfizetési kötelezettségekének elmaradása nem érheti el a három havi betétnek megfelelő összeget. A lakás-takarékpénztári terméknél emellett élnek más, egyéb konstrukciókhoz – például babaváró hitelhez, bankszámlanyitáshoz – kapcsolódó akciók is.