Eddig több mint 35 ezer ember támogatásához járult hozzá az MBH Bank Tudatos Segítség Programja

Már az első mérföldkőnél is megmutatkozik az MBH Bank Tudatos Segítség Programjának jelentősége. Az átgondolt szakmai tervezésnek és a hosszú távú, illetve nagyságrendileg példaértékű partneri elköteleződésnek köszönhetően már most is mértékadó eredményeket látunk a támogatott rászoruló családok megsegítésében. Az, hogy nem csupán a bajbajutottak egyszeri krízistámogatásáról van szó, hanem a közös értékek mentén kialakított együttműködés fő célkitűzése a megelőzés és a fenntarthatóság, annak záloga, hogy a rászoruló családok érdemi, akár sorsfordító esélyt kapnak életük megjobbításához – emelte ki Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.

Fejlesztik a programot

Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet a partnerség második évében az MBH Tudatos Segítség Program továbbfejlesztését tűzték ki célul, amelyhez további programelemek kidolgozását kezdik meg. A cél, hogy a rászorulók továbbra is támogatást kaphassanak, amikor nehézségbe ütköznek. A fenntarthatóság jegyében újabb 500 főnek nyújtanak majd hosszútávú segítséget nyújtani háztartási költségeik csökkentésének érdekében. A felek egy a pénzügyi tudatosságot fejlesztő képregény összeállításán is dolgoznak, amelynek célja, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőket, az értő olvasás hiányával küzdőket is segítsék megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. Az együttműködés keretében elindul egy pénzügyi családmentor program is, amelynek részeként a partnerek egyénre szabott pénzügyi tanácsadást biztosítanak a leghátrányosabb helyzetűeknek – akár személyes látogatások keretében is.