Fellendülhet a piac – üdülő vásárlására is lehet költeni a lakástakarékot

Közismert tény, hogy lakástakarék-pénztártól kapott szerződéses összeget csak meghatározott lakáscélokra fordíthatják a szerződők, kedvezményezettek, illetve közeli hozzátartozók. Ebben a körben eddig lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építésére, bővítésére vagy felújítására volt mód.



Az új törvénnyel már az üdülők is bekerülnek ebbe a körbe, így a szerződéses összeg felhasználható azok vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére is

– közölte a Bank360.

Üdülőnek minősül az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett építmény. További előny, hogy

a törvény október 28-i kihirdetést követő nyolcadik napon már hatályossá is válik.

Könnyebb hitelezés

Az új törvény a lakástakarékok által nyújtható hitelek szabályait is megváltoztatta. Ezek szerint lakáskölcsönt csak kiutalt szerződésre és akkor nyújthat a lakás-takarékpénztár, ha a megtakarítási idő elérte a módozat szerinti minimálisat, de legalább a 4 évet, és a szerződéses összeget lakáscélra felhasználták. Az állami támogatásra nem jogosult szerződéses módozatok esetén azonban négy évnél rövidebb minimális megtakarítási idő meghatározásával is nyújthat lakáskölcsönt a lakástakarék. Márpedig a 2018. október 16. után kötött lakástakarék-szerződések minden ilyenek, már nem jár hozzájuk adókedvezmény.

A három működő lakástakaréknak nem kötelező négy évnél korábban is hitelt nyújtani, de ez is olyan ajánlat lehet, amivel versenyezni tudnak egymással. A Bank360.hu szakértői szerint mindeközben persze a tulajdonosaikkal is össze kell hangolni a kínálatukat, hiszen valamennyi lakástakarék olyan bank tulajdonában van (OTP, Erste, MBH), amely maga is nyújt lakáshiteleket.