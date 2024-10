Digitalizálódik itthon a fizetési forgalom, ám a legújabb megoldások elterjedéséhez idő kell

A kártyás tranzakciók jelentős része még mindig ATM-eknél történik

A harmadik pillér növekedése az infrastruktúráéhoz hasonlóan szintén töretlen volt, ezen belül azonban feltűnik egy új digitális szakadék: míg a készpénzmentes fizetés, különösen a kártyás fizetés elfogadása a stagnálás ellenére továbbra is magas, 76 pont, addig a digitális fizetési megoldások elfogadása mindössze 33 ponton áll, még akkor is, ha 2022. óta 4 pontos növekedés történt. A 2022-es eredményekhez hasonlóan a magyar kártyatulajdonosok túlnyomórészt digitális fizetésre használták kártyáikat készpénzfelvétel helyett, ezzel együtt a kártyás tranzakciók 38 százalékát továbbra is az ATM-es pénzfelvételek teszik ki.

A felmérésben részt vevők 71 százaléka kapja teljes jövedelmét banki átutalással Magyarországon, ami lehetővé teszi a digitális fizetési lehetőségek közvetlen felhasználását. Az emberek egy jelentős hányada azonban részben vagy teljes egészében készpénzben kapja jövedelmét. A kizárólag digitális módokon költekező emberek aránya emellett 2023-ban 3 százalékponttal, 20 százalékra csökkent, ami azt jelenti, hogy miközben négyből három magyar banki utalással kapja a teljes jövedelmét, a válaszadók közül csak minden ötödik költi azt el kizárólag digitálisan.