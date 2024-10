A klímaváltozás közepette felrázzák az európai biztosítási szektort – interjú az EIOPA elnökével

A Borisz vihar és a kísérő heves áradások európai szinten is hozzátettek a figyelmeztető jelekhez, hogy a klímaváltozás jó okokkal szolgál a most folyó átalakulásra a biztosítási szektorban – mondta a Világgazdaságnak Petra Hielkema, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) elnöke Budapesten, az európai felügyeletek és a Magyar Nemzeti Bank által rendezett fogyasztóvédelmi konferencián. Minden érintettnek, beleértve a helyi önkormányzatokat is, érdeke felpörgetni a kampányokat a kockázat csökkentésére, és az elővigyázatos beruházásokat, miközben rengeteg új uniós szintű jogszabály bevezetésének a részleteit kell tisztázni, garanciákat nyújtva, hogy a zöldátmenetbe forgatandó biztosítási és nyugdíjpénzek biztonságos helyre kerülnek.

A klímaváltozás közepette át fog alakulni a biztosítási díjszabás Petra Hielkema szerint / Fotó: EIOPA

Közép-Európa heves árvizeket szenvedett el az elmúlt hetekben. Felkészültek rá a biztosítók és a biztosítási szabályozás Európában, hogy a természeti katasztrófákat tekintve akár még rosszabb is jöhet?

Jelentős növekedést látunk Európában a NatCatek (rövidítés: angol natural catastrophy, természeti katasztrófa) okozta károkban. Ezek a viharok, áradások, aszályok, földrengések és erdőtüzek. A költségek borzasztó mértékben nőnek: a 2010–2019-es időszakban az EU szintjén még éves átlagban 15,9 milliárd euró volt. Az elmúlt három évben már 50 milliárd. Ha a 2024-es eseményeket vizsgáljuk, beleértve a Borisz vihar utáni áradásokat, nem várnék idén csökkenést e számot illetően. Tehát van problémánk. Ha hosszabb időszakra tekintünk vissza, 1980-ig, a kár összesen 900 milliárd. És ennek a 20 százaléka az elmúlt három évben.

Meg tud ezzel birkózni a biztosítási ipar pillanatnyilag? Igen. Óvatosnak kell-e lennünk az árazással? Előretekintve aggódunk a biztosítási árakat illetően. Miért? Mert a károk iszonyúan nőnek, a biztosítóknak pedig ennek megfelelően kell árazniuk. Ha a kockázat nő, az ár is nő. Ez mindenféle biztosíthatósági kérdést vet fel. Tegyük fel: aki most rendelkezik biztosítással, meg tudja kapni a jövőben is?

A természetikatasztrófa-pillanatképünk azt mutatja, hogy a károk 75 százaléka biztosítatlan,

ami rávilágít egy még nagyobb problémára, és terheket ró a kormányzatokra, amelyeknek be kell lépniük, ha természeti katasztrófa történik. Épp most hallottuk, hogy Ursula von der Leyen 10 milliárd eurót ígért Közép-Európa támogatására, hogy megbirkózzon a károkkal. Amit az EIOPA mond – és ez a prioritásunk –: más perspektívát kell alkalmaznunk ezeknek az eseményeknek a kezeléséhez. Nemcsak a biztosítóknak és a fogyasztóiknak, hanem a kormányzatoknak is egy csapatként el kell fogadniuk, hogy ez történik. A hatást a kibocsátások csökkentését célzó zöldmenetrend mérsékelheti.