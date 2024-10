Pályázni segít a kkv-knak az MBH Csoport

A mikro-, kis- és középvállalkozások teljes életútját lefedő BUPA segít a cégek indulásában, növekedésében, miközben közösséggé szervezi az ügyfeleket, a piaci szolgáltatókat és a banki szereplőket. A platform a megfelelő cégforma kiválasztásában is segíti az induló vállalkozásokat, egyéni vállalkozás és egyszemélyes kft. alapításakor pedig a szükséges lépéseken is végigkalauzolja a felhasználókat, sőt a rendszeren keresztül könyvelői konzultáció is kérhető.

A platformnak emellett a már működő vállalkozások támogatása is célja,

legyen szó a napi működéshez szükséges szolgáltatásokról vagy épp a pályázati tanácsadásról és ingyenesen hozzáférhető online tematikus workshopokról. A cégvezetők a BUPA felületén blogposztok, a gyakran felmerülő kérdésekre adott válaszok, valamint valós példák révén tájékozódhatnak a folyamatról, továbbá egy egyszeri szakértői konzultációra is lehetőségük nyílik. Mindez pedig a tudásmegosztást és a vállalkozói közösségek erősödését is segíti és a cégek hosszú távú sikerét is szolgálja.

A BUPA platform az idén két rangos elismerésben is részesült: a MasterCard Év bankja versenyen Az év üzleti szegmensének szóló programja kategória első díját, a Joint Venture Szövetség Companies for the Future Award gáláján pedig a legjobb ökoszisztémát építő vállalatnak szóló különdíját nyerte el.