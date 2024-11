Áruhitelszezon Magyarországon: új rekordok dőlhetnek az év végéig

Igen jól alakul 2024 az áruhitelezés szempontjából: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az év első kilenc hónapjában közel 32 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a lakossági ügyfelek és a pénzügyi szolgáltatók, ami amellett, hogy bő 16 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi volument, új rekord is. Eközben az áruvásárlási hitelek állománya szintén új csúcsra, 34,6 milliárd forintra emelkedett szeptember végére, ez egyébként 11,6 százalékkal több az egy évvel korábbi 31 milliárdnál.

A szórakoztatóelektronikai cikkek beszerzését gyakran finanszírozza áruvásárlási hitelből a lakosság / Fotó: Székelyhidi Balázs / képünk illusztráció

Az új szerződések összegével párhuzamosan szépen emelkedett a számuk is: kilenc hónap leforgása alatt több mint 124 ezer új áruvásárlási hitelt vettek fel a háztartások, amire korábban még nem akadt példa. Az új szerződések száma viszont valamivel lassabban – 11,3 százalékkal – nőtt az értéküknél, így az egy ügyletre jutó átlagos összeg is tovább emelkedett:

az első három negyedévben 257,6 ezer forintot tett ki, miközben egy évvel korábban még 246,6 ezer forint körül járt az átlag.

Besegít a Black Friday is

Ez persze nem különösebben meglepő: egyrészt az áruhitelből vásárolt tartós fogyasztási cikkek ára is emelkedett az elmúlt években, másrészt a jövedelmek növekedésével párhuzamosan feltehetően egyre bátrabbak maguk az ügyfelek is egy adott termék kiválasztásánál. Az áruhitelek piacának növekedéséhez viszont vélhetően az online értékesítési csatorna gyors fejlődése járult hozzá a legnagyobb mértékben: a piacon érdekelt bankok ajánlatai ma már direktben elérhetők a webáruházak felületein, így még a korábbinál is egyszerűbbé és gyorsabbá vált az igénylési folyamat.

Ami a kilátásokat illeti, az első kilenc hónap teljesítménye alapján az idei, novemberre és decemberre eső karácsonyi áruhitelszezon is meglehetősen erős lehet: erre ráerősítenek a Black Fridayhoz kapcsolódó akciós ajánlatok is, amelyekből már most is bőven akad a piacon. Erre mutatott rá a Biztos Döntés napokban megjelent elemzése is, amely szerint az OTP Bank a saját online piacterén, a Fizz.hu-n Black November akciót hirdetett, amelynek keretében a webshopban fellelhető termékeket 50 ezer és 1,5 millió forint közötti vásárlási összeg esetében 24 hónapos futamidőre, 0 százalékos THM (teljes hiteldíjmutató) mellett lehet megvásárolni. Az OTP ugyanakkor a többi, vele szerződésben álló webshopot is kiszolgálja. Az Emag.hu-n szintén tartanak már az „Őrült Napok”, itt 20 hónapos futamidőre érhetők el a 0 százalékos THM-es ajánlatok – ám az OTP mellett hasonló kondíciókkal kínál költségmentes hitelt 20 havi törlesztésre a Cetelem és a Cofidis is.