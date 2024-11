Idén olcsóbb lett a kötelező biztosítás

A november 2-án megkezdődött év végi kgfb-kampány első napjaiban a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 32 400 forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést. Ez az összeg néhány százalékkal elmarad a tavaly ilyenkor tapasztalt 34 200 forintos szinttől – derült ki az Insura biztosításközvetítő adataiból.

December elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új kötelező biztosítást kötnek / Fotó: Shutterstock

Az Insurán keresztül eddig lezajlott megrendelések alapján a szerződésváltók csaknem 75 százaléka a kgfb-vel foglalkozó tucatnyi biztosító közül három szereplőnél: a Genertelnél, a Signalnál, valamint a Generalinál köti meg az új biztosítását.

Az első napokban az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan főként olyanok léptek, akik a váltással jelentős megtakarítást tudtak elérni:

az eddigi biztosítóik által megajánlott jövő évi díjukhoz, az úgynevezett indexdíjhoz képest átlagosan 13 ezer forinttal kedvezőbb áron jutottak a 2025-re vonatkozó kötelező biztosításukhoz.

A biztosító közlése szerint a legtöbb ügyfél idén is számos kedvezménnyel tudja csökkenteni az éves díját. Díjkedvezmény jár például az éves díj egyösszegű fizetéséért – az ügyfelek 90 százaléka többek között ezért választja ezt a fizetési gyakoriságot. A csekket kérők aránya ugyanilyen okokból már alig éri el a 15 százalékot annak ellenére, hogy sokan ragaszkodnak továbbra is ahhoz a már régen nem elvárt gyakorlathoz, hogy a kötelező meglétét a postai csekk feladóvevényével igazolják. Emellett idén is népszerű az e-kommunikációs kedvezmény, amellyel azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot.

Az év végi kgfb-kampányban érintett autósok december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új biztosítást kötnek.

A döntést jelentősen segíti a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj, amelyet az érintettek a törvényi előírásoknak megfelelően november 11-ig kapnak meg – a választott kommunikációs csatorna függvényében postai úton vagy pedig e-mailben.