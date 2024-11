Egyre kisebb önerővel vágunk bele a lakáshitelekbe

Igencsak felbátorodott a lakáshitelek felvételénél a lakosság, ami a bevont saját erő mértékét illeti. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a júniusban megkötött lakáshitel-szerződések 27 százalékánál 70 százalék feletti volt a hitelfedezeti mutató, miközben az új hitelek 53,6 százalékánál a felmutatott önerő mértéke az 50 százalékot sem érte el.

Egyre nagyobb finanszírozási arányban gondolkodnak a lakáshitelesek, csökken az önerő átlagos mértéke / Fotó: Shutterstock

Ehhez képest decemberben még a lakáshitel-szerződések 45,6 százalékánál regisztráltak 50 százalék alatti saját erőt, 70 százalék feletti hitel-fedezet arányt pedig nem egészen az egyötödüknél mutattak ki.

A szerződések összege szerint vizsgálva az arányokat még látványosabb a változás: az 50 százalék feletti hitel-fedezet arányú kölcsönök aránya 58,1-ről 73 százalékra ugrott fél év leforgása alatt, míg a 70 százalék feletti hitel-fedezet arányúaké 26,8-ről 42,4 százalékra.

Változtak a szabályok is az önerőnél

A magas hitel-fedezet (angol rövidítéssel loan to value, LTV) arányú hitelek arányának terjedéséhez hozzájárulhatott az is, hogy 2024 elejétől a 41 év alatti, első saját lakásukat vásárló ügyfeleknek a bankok már 10 százalékos önerőtől is adhatnak lakáshitelt (önkéntes alapon), miközben az MNB adósságfékszabályai szerint alapesetben 20 százalékos saját erő megléte az elvárás, vagyis az ingatlan forgalmi értékének legfeljebb 80 százaléka finanszírozható banki hitelből. Ennek a könnyítésnek a hatásai már jól látszottak a júniusi jegybanki statisztikákon: az abban a hónapban megkötött lakáshitel-szerződések 3,1 százalékánál már 80 százalék felett volt az LTV-mutató, a szerződéses összegnél pedig 4,7 százalék közelében járt az arány.

A 20 százalék alatti saját erő mellett felvett lakáshitelek aránya pedig a közeljövőben még tovább emelkedhet, hiszen januárban újabb könnyítés lép életbe ezen a fronton: eszerint a kedvező energetikai besorolású ingatlanok vásárlását finanszírozó, zöldlakáshiteleknél szintén el lehet menni akár a fedezetül szolgáló lakás forgalmi értékének 90 százalékáig is. (A zöldlakáshitelekre vonatkozó követelményeknek egyébként gyakorlatilag minden most épített új lakás megfelel.) Emellett a zöld lakáshiteleknél egységesen 60 százalékra emelkedik a maximális jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) értéke is, így a havi 600 ezer forint alatti jövedelműek is magasabb törlesztőrészletet vállalhatnak a keresetükhöz képest.