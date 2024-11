Mérföldkőhöz érkezett a Revolut

A Revolut, a globális pénzügyi technológiai vállalat és engedéllyel rendelkező európai bank világszerte elérte az 50 millió ügyfelet, ebből több mint 1,5 millió Magyarországon van – közölte a vállalat kedden.

Irdatlan iramban nő a Revolut, amely a felhasználók elsődleges bankjává válna / Fotó: Shutterstock

A Revolut gyors ütemben érte el az 50 millió ügyfél mérföldkövét, csak 2024-ben több mint 10 millió új felhasználóval növekedett, és ezzel az Egyesült Királyságban és Európa legtöbb országában a legtöbbet letöltött pénzügyi alkalmazássá vált.

A Revolut

idén 45 milliárd dolláros értékelést kapott,

júniusban megszerezte a korlátozott banki licencet a PRA-tól az Egyesült Királyságban, s ezzel a cég belépett a „mobilizációs” szakaszba, amely számos új brit bank számára bevett lépés,

bejelentette, hogy 2023-as csoportbevétele meghaladta a 2,2 milliárd dollárt,

az adózás előtti profit pedig rekordnak számító 545 millió dollár volt.

Ambiciózus célokat tűzött ki a Revolut

A Revolutnak következő célja, hogy elérje a 100 milliós ügyfélkört, miközben új és innovatív szolgáltatásokat vezet be, hogy ügyfelei elsődleges banki választása lehessen.

Csak Magyarországon ebben az évben a Revolut első pénzintézetként vezetett be eSIM-szolgáltatást, hogy segítse elkerülni a magas adatroamingdíjakat, valamint elindította a RevPontok hűségprogramot, amely az első, Európa-szerte elérhető betétikártya-hűségprogram, valamint az ügyfelek mindennapi vásárlásait jutalmazza. Emellett bevezette a Rugalmas Készpénz Alapokat, hogy segítse az ügyfeleket pénzük gyarapodásában pénzpiaci alapokba történő befektetéssel, továbbá erősítette biztonsági intézkedéseit a vagyonvédelem funkcióval, egy további biometrikus biztonsági réteggel, amely védi az ügyfelek megtakarításait és befektetéseit.

Ezekkel az innovációkkal együtt a Revolut a Bank of Play koncepciójával is pozicionálta magát a magyar piacon, lezárva egy rendkívül sikeres együttműködést a Sziget Fesztivállal. Az idei sikerre építve a Revolut 2025-ben is visszatér a fesztivál hivatalos banki és fizetési partnerként, amely exkluzív előnyökkel és zökkenőmentes fizetési megoldásokkal, például a Revolut Payjel fogja gazdagítani a fesztiválélményt.