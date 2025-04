Hitelfelvétel: egyre nyitottabbak a magyarok

A hitelfelvételi célok nem sokat változtak

A legnépszerűbb hitelcélnak jelenleg az egészségünkkel kapcsolatos költségek fedezése számít, ezt a megkérdezettek 39 százaléka jelölte meg egy több választható tételt is tartalmazó válaszsorban. 38 százalékuk a házfelújítással, karbantartással kapcsolatos kiadásokra költene, a váratlan kiadások finanszírozása pedig 36 százalékkal szerepelt a válaszok között. Ez a hitelfelvételi célrendszer tartós trendnek tűnik: a 2017 óta elvégzett kutatásokban mindig az említett három cél került a dobogóra, legfeljebb a sorrendjük cserélődött fel egyes években. A következő gyakorisági sávba jelenleg a háztartási gépek beszerzése (28), az autóvásárlás, illetve -javítás (22), valamint a folyó kiadások fedezése (20 százalék) tartozik, és viszonylag jelentős tétel a közműszámlák kifizetése (20 százalék) is. Minden egyéb lehetséges hitelcél csak egy számjegyű százalékot ért el a mostani válaszokban, beleértve a saját mikrovállalkozásba történő befektetést (8 százalék) is.

A kutatás eredményei megerősítenek bennünket abban, hogy a lakosság pénzügyi bizalma javul, és egyre többen keresnek tudatos, jól tervezhető megoldásokat. Változóban van a szemlélet is: a kis összegű hitelek iránti növekvő érdeklődés, különösen a mindennapi életet érintő kiadások finanszírozása kapcsán, azt mutatja, hogy a lakosság nem krízismegoldásként, hanem egyre inkább eszközként, tudatos pénzügyi tervezés részeként tekint a hitelre

– mondta Sulyok László, a Provident Pénzügyi Zrt. szenior kereskedelmi és ügyfélélmény vezetője.