Tízezrek járhatnak a sikeres felvételiért – óriási a tolongás a diákszámlák piacán

A felsőoktatási felvételik időszakára csúcsra pörgették a diákszámlákhoz kacsolódó akcióikat a bankok: szinte minden, a lakossági piacon aktív pénzintézet ad ajándékpénzt a frissen nyitott számlák mellé, és az egyszeri jóváírás értéke szerencsés esetben elérheti a 70-80 ezer forintot is – derül ki a pénzintézetek honlapjain szereplő tájékoztatókból.

A felsőoktatási felvételik időszakában érthetően megugrik a kereslet a diákszámlák iránt, és a bankok mindent meg is tesznek az új ügyfelek megszerzéséért / Fotó: Shutterstock

A diákszámlák iránti kereslet leginkább a felvételi ponthatárok kihirdetésének időszakában ugrik meg, hiszen sokan ekkor szembesülnek azzal, hogy a mindennapi ügyeik intézéséhez erre is szükségük lesz. Más kérdés, hogy ez a feladat az egyetemre, főiskolára felvett diákok egyre kisebb részét érinti, hiszen az utóbbi években egyre korábbra tolódott az első bankszámla megnyitásának időpontja a fiataloknál.

Mindenesetre a bankok igyekeznek mindent megtenni az egyetemeken, főiskolákon tanulók megnyeréséért, hiszen az ő szempontjukból igen értékes ügyfélkörről van szó, amelynek tagjainál fokozatosan emelkedő számlaforgalomra lehet számítani, és persze arra, hogy egyre több terméket, szolgáltatást is igénybe vesznek. Emellett az ügyfélkör mérete sem elhanyagolható: a KSH adatai szerint a most zárult tanévben több mint 221 ezren tanultak nappali tagozaton a felsőoktatásban. Ráadásul a fiatalabb korosztály egyértelműen az elektronikus banki csatornákat részesíti előnyben, a mi szintén több szempontból is előny.

Az ajándékpénz is jól jön, de azon túl is sok a kedvezmény

A számlanyitás után kapható egyszeri jóváírás mellett a számlák költségeinél is több kedvezményre számíthatnak a diákok, hiszen ez – többnyire rendszeres jövedelem híján – igen jelentős szempont ennél az ügyfélkörnél.

A díjmentes, illetve kedvezményes szolgáltatások körébe rendszerint beletartozik az ingyenes számlavezetés, és a bankkártya éves díját is el szokták engedni a pénzintézetek: igaz, utóbbi kedvezmény több szolgáltatónál is csak az első évre vonatkozik. Szintén jellemző a diákszámláknál, hogy a netbank és a mobilalkalmazás használatáért sem számítanak fel külön díjat a bankok, és az elektronikus tranzakciók díjainál is gyakran adnak kedvezményeket.