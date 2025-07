Csak egy bő hónap múlva indul az Otthon Start program, de máris megrohanták a bankokat az érdeklődők

A bankoknál is intenzív érdeklődést hozott az első lakásukat vásárlók támogatását célzó Otthon Start Program elindulásának a híre – derül ki a Világgazdaság által megkérdezett pénzügyi szolgáltatók nyilatkozataiból.

Az Otthon Start program megjelenése iránt már sokan vizsgálják a lehetőségeiket, és a bankoknál is élénk az érdeklődés / Fotó: Shutterstock

Az OTP Bank tájékoztatása szerint a bejelentett kormányzati Otthon Start programot kedvezően fogadták az ügyfelek, amit a fiókhálózatban tapasztalt megnövekedett érdeklődés is igazol. A tapasztalatok szerint – tették hozzá – az új lakástámogatási lehetőség bejelentését követően kivárás is megfigyelhető egyes ügyfeleknél. Hasonló tapasztalatokról számoltak be a CIB Banknál is, ahol szintén jelentős érdeklődést tapasztalnak az ügyfelek részéről, és megfigyelhető egyfajta kivárás is az új program kapcsán.

Széles ügyfélkört érint az Otthon Start program, nem csoda, hogy többen kivárnak

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a szeptember elsejével induló, és az első lakásuk vásárlását tervezők támogatását célzó Otthon Start program rendkívül kedvező feltételek mellett érhető majd el.

Ami a legfontosabb szabályokat illeti, azok a következők:

A program keretében legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel

A hitel futamideje legfeljebb 25 év lehet

A támogatott kölcsön fix, legfeljebb évi három százalékos kamat mellett vehető igénybe

A hitel célja lakás, vagy családi ház vásárlása, illetve építése lehet: a lakásoknál 100 millió, családi házaknál 150 millió forint a felső értékhatár

A hitelből finanszírozott ingatlan hasznos alapterületére jutó négyzetméterár nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot

Az igénylőnek a hitel felvételéhez lealább 10 százalékos önerőt kell biztosítania

Az igényléshez legalább két éves, folyamatosa társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolni, de ez lehet külföldi is

Az első lakás, mint lehetséges hitelcél kapcsán ugyanakkor több könnyítést is tartalmaz a megjelent jogszabálytervezet: ezek közül a legfontosabb, hogy a legfeljebb 50 százalékot elérő, lakóingatlanban lévő tulajdonrész nem kizáró ok az igénylésnél, és ha házaspár igényli a támogatott kölcsönt, csak egyiküknek kell e feltételnek megfelelni. Aki viszont több lakásban tulajdonos, az a jelenlegi állás szerint nem tartozik majd a kedvezményezetti körbe. Szintén fontos könnyítés, hogy a lakástulajdon kapcsán csak az elmúlt tíz évet vizsgálják majd, illetve a kisebb – 15 millió forint alatti – értékű ingatlan megléte sem akadálya az igénylésnek.