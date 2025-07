Személyi kölcsönök: pár százezer forintnál is van élet – pontosabban alacsony kamat

A kisebb összegű személyi kölcsönök felvételében gondolkodó ügyfelekért is elkezdtek lehajolni a bankok annak ellenére, hogy az egy szerződésre jutó átlagos összeg folyamatosan emelkedik ennél a terméknél – derül ki a pénzügyi szolgáltatók honlapjain szereplő tájékoztatókból.

Bár a személyi kölcsönök átlagos összege már bőven 3 millió forint felett mozog, a kisebb összegekben gondolkodó ügyfelekre is gondolnak a bankok / Fotó: Shutterstock

Persze a kisebb összegű személyi hitelek – illetve gyorskölcsönök – kamatai többnyire jóval magasabbak a többmilliós összegeknél jellemző, sokszor akciós kondícióknál, ám egyre több helyen találni viszonylag kedvező árazású konstrukciókat.

Az utóbbiak közé tartozik például a CIB Bank Előrelépő személyi kölcsöne, amelynél a feltételeknek megfelelő ügyfelek évi 10,99 százalékos kamat mellett is hozzájuthatnak az elérhető legalacsonyabb összegű, 500 ezer forintos személyi kölcsönhöz.

Az Ersténél éppen a mostani piaci átlag környéki, évi 15,79 százalékos kamat mellett érhető el félmillió forint összegű személyi hitel, ha az ügyfél legalább 300 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkezik.

Az MBH Bank Extra Plus személyi kölcsönénél évi 13,49 százalékos is lehet az éves kamat félmilliós hitelösszeget feltételezve, ám ehhez a helyben vezetett számlára érkező, legalább 400 ezer forintos havi jövedelem is szükséges.

Ami pedig a gyorskölcsönöket illeti, a Provident kifejezetten új ügyfeleknek szóló, 300 ezer forintos összegű Start kölcsönénél 12,43 százalékos az éves kamat. Ennél a terméknél 19 hét a futamidő, és értelemszerűen hetente kell törleszteni.

A szintén a gyorskölcsönök piacán aktív Trive Bank az online igényelhető eHitel Expressz nevű termékét kínálja akciós feltételek mellett: itt a kölcsön összege 450 ezer forint, a futamidő hat hónap, az éves kamat pedig 12 százalék. A Trive Banknál ugyanakkor elengedhetetlen feltétel, hogy az ügyfélnek valamelyik partnerbanknál legyen élő netbanki szerződése, és rendelkezzen igazolható rendszeres jövedelemmel is.

Nagyon erős a verseny a személyi kölcsönök piacán

Amellett, hogy a kisebb összegű hiteleknél is kezdenek megjelenni a viszonylag alacsony kamatok, az erős piaci verseny a nagyobb összegű kölcsönöknél is lépéskényszerbe hozta a pénzügyi szolgáltatókat. Miközben a legkedvezőbb – jelenleg többnyire éppen 10 százalék alatti – kamatok eléréséhez korábban 7-8 millió forint felvételét is elvárták a bankok, most már a legtöbb szereplőnél 3 millió forintnál húzódik ez a határ.