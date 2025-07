Ádáz a küzdelem a személyi kölcsönök piacán

A nyári hónapok hagyományosan csúcsidőszaknak számítanak a személyi kölcsönök piacán: sokan ilyenkor vágnak bele lakásfelújításba, finanszírozzák gyermekeik iskolakezdési kiadásait vagy – a pénzügyi tudatosságot háttérbe szorítva – akár a nyaralás költségeit is hitelből állják. Idén nyáron azonban nemcsak a kereslet élénkülése látványos, hanem a banki verseny is: az egy számjegyű kamatokért folyó küzdelem új szintre lépett – hívta fel a figyelmet most megjelent elemzésében a BiztosDöntés.hu.

Az autóvásárlás gyakori felhasználási cél a személyi kölcsönöknél / Fotó: jd8 / shutterstock

Visszatért a kamatcsökkenés, beindult a verseny a személyi kölcsönöknél

A tavaszi hónapokban még úgy tűnt, hogy megáll a kamatcsökkenés lendülete, sőt áprilisban és májusban a jegybanki adatok szerint kismértékű emelkedés is történt a személyi kölcsönök teljes hiteldíj mutatójában (THM). Az elmúlt hetekben azonban egyértelműen fordult a trend: a BiztosDöntés.hu adatai szerint a bankok látványos kamatcsökkentésbe kezdtek, amelynek célja egyértelmű – minél több ügyfelet szerezni a nyári rohamból.

Jelenleg az UniCredit Bank 9,85, az Erste 9,89, a K&H pedig 9,99 százalékos kamaton kínálja személyi kölcsönét – és mindezt már akár 450 ezer forintos nettó jövedelemmel is elérhetővé teszik egy 3 millió forintos, 7 éves futamidejű kölcsön esetén.

Aki ebben a versenyben nyerni akar, annak már nem az a kérdés, hogy 10 százalék alatt tud-e lenni a kamata, hanem hogy mennyivel

– fogalmaz Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mindezt ráadásul úgy, hogy a legtöbb bank esetében - OTP, MagNet, MBH, UniCredit, Raiffeisen, CIB - a hitelnek induló költsége sincs.

Van bank, amelyik a hónap elején még emelt, most viszont drasztikusan csökkentett

A verseny intenzitását jól példázza a Raiffeisen Bank lépése: míg július 1-jén még 9,89 százalékról 9,99 százalékra emelte a személyi kölcsön kamatát az Aktív Számlahasználat és Jövedelem450 kedvezménynél, július 25-től váratlanul 9,49 százalékra csökkentette azt – jelenleg ez a legkedvezőbb elérhető ajánlat a piacon. A hitelbírálati díjat – amelyet szintén júliusban emelt vissza 1 százalékra – most újra eltörölte, így összességében 150 bázispontos (1,5 százalékos) olcsóbbodás valósult meg a Raiffeisennél.