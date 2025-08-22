Még tartanak a diákszámla-akciók, tízezreket érhet a sietség

Úgy tűnik, az idén a szokásosnál tovább tartanak a korábban erősen szezonális jellegű diákszámla-akciók: a bankok honlapjainak tanúsága szerint több szereplőnél is szeptember végéig tart a kampány, tehát az egyetemi-főiskolai beiratkozási időszak alatt is nyithatnak kedvező feltételekkel számlát azok a fiatalok, akik ezt eddig nem tették meg.
Túl sokáig azonban nem érdemes kivárni a bankválasztással: egyes szereplőknél már augusztus végével kifut a legtöbb helyen már május eleje óta tartó akciós időszak. Mindenesetre a felsőoktatásban továbbtanuló diákoknak egyáltalán nincs okuk panaszra: miközben a diákszámla-akciók időtartama néhány éve még a felvételik körüli egy-két hónapra korlátozódott, most már négy-öt hónapon keresztül is kedvezményes feltételeket kínálnak a pénzintézetek.
Mindenesetre a bankok változatlanul igen gáláns feltételek mellett futtatják a kampányaikat. A szolgáltatók honlapjain szereplő tájékoztatók szerint az egyszeri jóváírás változatlanul bevett eszköz, néhány feltétel teljesítéséért cserébe 30-40 ezer forint ajándékpénzhez jutnak a frissen számlát nyitó diákok, de ez az összeg esetenként akár 60 ezer forintra is feltornászható. Ami a feltételeket illeti, azokban meglehetősen sok a hasonlóság: így a bankszámla nyitása mellé legtöbbször bankkártya igénylését is elvárják a pénzintézetek, több helyen előírnak egy-két évnyi hűségidőt, és feltétel lehet a marketingcélú megkeresésekhez való hozzájárulás is. Szintén bevett megoldás a minimális számlaforgalom előírása is, ám ez többnyire néhány darab, legalább ezer forint értékű vásárlási vagy egyéb tranzakció teljesítését jelenti a számlanyitást követő egy-két hónapon belül.
Az egyszeri jóváírások mellett maguknál a számlavezetési kondícióknál is igen kedvező feltételeket kínálnak a bankok. A díjmentes számlavezetés például ezeknél a számlacsomagoknál teljesen általánosnak tekinthető, de szintén közhelyszerűnek számít a bankkártya éves díjának elengedése – legalábbis az első évben mindenképp. A tranzakciós díjaknál is engedékenyebbek az átlagnál a pénzintézetek, miközben a mobilbanki és internetbanki szolgáltatás is díjmentes.
Ami az egyes szereplők számlacsomagjait illeti,
a CIB Bank Eco ForYou csomagjánál 40 ezer forint egyszeri jóváírás jár abban az esetben, ha az ügyfél teljesíti az elvárt feltételeket: így például egyéves hűségidőt vállal, és bankkártyát is igényel a számlához.
Az Erste szintén 40 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad az új számla mellé, ha a tulajdonosa bankkártyát is igényel, emellett digitalizálja is azt. Az Ersténél két év az elvárt hűségidő, és pozitív marketingnyilatkozatot is szükséges tenni.
A Gránit Bank 40 ezer forintos számlanyitási bónuszt ad szelfis számlanyitás és egyes feltételek teljesítése esetén. A pénzintézet emellett ajánlóprogramot is futtat a diákszámlához kapcsolódóan, ahol az ajánló és ajánlott ügyfél is 20 ezer forint egyszeri jóváírásra számíthat.
A K&H ifjúsági számlacsomagjánál szintén 40 ezer forint az egyszeri bónusz értéke, ha teljesülnek a kért feltételek – köztük a legalább 50 ezer forintnyi jóváírás a számlanyitást követő második hónap végéig.
Az MBH Bank ugyan most nem futtat a diákszámlához kapcsolódó akciót, de egy sor díjmentes szolgáltatást kínál hozzá: így például nulla forint a bankkártya díja, emellett díjmentes az elektronikus bankszámlakivonat, a mobil- és internetbanki szerződés és az üzenetküldő szolgáltatás is.
Az OTP Bank 30 ezer forintos egyszeri jóváírást kínál a számlacsomagja mellé, amely mellé most a BuBi kéthavi ingyenes használata is járhat a feltételek teljesítésekor. Emellett 5 és 30 százalék közötti kedvezmény is járhat a Junior Kedvezményprogramban végrehajtott vásárlások után.
A Raiffeisen Bank Yelloo számlacsomagjánál 30 ezer forint jóváírást kaphatnak a frissen szerződők, ami újabb, akár 30 ezer forinttal egészülhet ki, ha az ügyfél ki tudja használni a kártyás vásárlások után járó, 10 százalékos visszatérítést. Az utóbbira a számlanyitást követő harmadik hónap harmadik munkanapjáig van lehetőség.
Az UniCredit Bank 35 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad a feltételek teljesítésekor, illetve fejhallgatót is nyerhetnek az újonnan számlát nyitó diákok.
A felsőoktatásban tanuló diákokért persze nem véletlenül tülekednek ennyire a bankok. A KSH adatai szerint az idén júniussal zárult tanévben több mint 220 ezren tanultak nappali tagozaton a felsősoktatási intézményekben, ami egyáltalán nem elhanyagolható ügyfélkör. Szintén nem elhanyagolható körülmény, hogy az egyetemista, főiskolás diákokban óriási a későbbi potenciál: már a tanulmányaik alatt lehet számolni azzal, hogy egyre nagyobb számlaforgalmat generálnak, az egzisztenciájuk megteremtésével pedig ez a folyamat fel is gyorsul. Közben – ha maradnak az adott szolgáltatónál – várhatóan egyre több hitelterméket is igénybe vesznek, köztük olyan, állami támogatás mellett nyújtott konstrukciókat, mint a babaváró kölcsön vagy a szeptembertől induló Otthon Start hitel.
