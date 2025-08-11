Hazai lízingpiac: meglepő, de ezeket a járműveket keresik a legtöbben

A hazai lízingpiac 2025 első félévében enyhe növekedést mutatott a finanszírozott összeg alapján, miközben a szerződések száma visszaesett – közölte a Magyar Lízingszövetség.
A kihelyezett új források több mint 90 százaléka továbbra is a vállalati szektorhoz kötődik.
Bár a személyautó- és kishaszonjármű-finanszírozás a piac fő hajtóereje maradt, néhány szegmens – például a nagyhaszonjárművek és az egyéb gépek – gyengébben teljesítettek. A Magyar Lízingszövetség főtitkára, Kőszegi László szerint a lízingcégek mozgásterét jelentősen befolyásolják az állami támogatások, különösen a jelenlegi kamatkörnyezetben. A támogatott konstrukciók – élükön a Széchenyi Kártya Programmal – kulcsszerepet töltenek be a beruházások ösztönzésében.
Az új kihelyezések értéke elérte a 478,1 milliárd forintot, ami 1,8 százalékos emelkedés az éves összevetésben, míg a megkötött szerződések száma 3,2 százalékkal csökkent, így 40 377 darab lett az első félév eredménye.
A teljes állomány értéke 6,7 százalékos bővüléssel 2349 milliárd forintra emelkedett. Ugyanakkor az állományhoz tartozó szerződések száma mérséklődött – 2024 első félévéhez képest 2 százalékkal kevesebb, összesen 311 926 darab volt.
A 2025 első félévére vonatkozó adatok alapján a lízingfinanszírozás döntő hányada – körülbelül 91 százaléka, azaz 436 milliárd forint – a vállalati szektorhoz kapcsolódott. A finanszírozott összegek alapján a lízingcégek vállalati ügyfeleinek háromnegyede kis- és középvállalkozás, míg a fennmaradó 25 százalék a nagyvállalati körből kerül ki. A magánszemélyek részesedése ehhez képest alacsony: mindössze 8,5 százalék, ami 40,8 milliárd forintnyi finanszírozást jelent. Az állami és egyéb nem lakossági ügyfelek jelenléte pedig elenyésző.
Kőszegi László ugyanakkor rámutatott arra, hogy „a lakossági szerződések a teljes szerződésszám közel ötödét, 18 százalékát adják, illetve a teljes ún. retail autófinanszírozást tekintve a lakossági ügyfelek aránya már a 26 százalékot is elérte.” A lízingszövetség legfrissebb adatai szerint a finanszírozott összegek 82 százaléka új, míg 18 százaléka használt eszközökhöz kapcsolódott. Darabszámban az arány 75-25 százalék volt az első félévben.
A pénzügyi lízing idén is meghatározó szerepet tölt be a lízingpiacon: 2025-ben az ügyletek 85 százalékát tette ki ez a konstrukció.
A személygépkocsik, kishaszonjárművek és motorkerékpárok alkotta szegmens továbbra is a lízingpiac legnagyobb részét képviseli.
Az év első felében 294 milliárd forintnyi új finanszírozás kapcsolódott ezekhez a kategóriákhoz, ami a teljes lízingpiac több mint 61 százalékát adja.
Ez arányában megegyezik a 2024 első félévében mért értékkel. Ugyanakkor darabszámban kisebb visszaesés látható: 2,2 százalékkal kevesebb, összesen 34 260 szerződés köttetett. A csökkenés részben piaci folyamatokkal magyarázható, mivel a kishaszonjárművek forgalomba helyezése 11 százalékkal mérséklődött. Ezt a visszaesést azonban nagyrészt ellensúlyozta a személygépjármű-piac élénkülése, amely 4,3 százalékos növekedést mutatott a tavalyi év azonos időszakához képest.
A pénzügyi lízing részesedése az új gépjárművek körében 2 százalékponttal csökkent, így jelenleg 26,6 százalékot tesz ki. Ezzel szemben a kishaszonjárművek esetében a lízingpenetráció 3,6 százalékponttal nőtt, elérve a 31,8 százalékot.
Az autófinanszírozáson belül a flottakezelő cégek tovább tudták növelni teljesítményüket: a finanszírozott összeg 7 százalékkal emelkedett, elérve a 63 milliárd forintot. A szerződések darabszáma még nagyobb ütemben, 11 százalékkal nőtt, így összesen 6 250 gépjárművet finanszíroztak flottakezelési konstrukcióban.
A második legnagyobb szegmens idén is a nagyhaszonjárművek piaca.
Ugyanakkor az összes, ebben az időszakban forgalomba helyezett új jármű száma jelentősen, közel 19 százalékkal esett vissza, mindössze 2 422 darabos értéket elérve.
A lízingcégeknek a mezőgazdasági termelőeszközök finanszírozása stratégiai jelentőségű terület, amely a termelőeszközökön belül a második legnagyobb szegmensnek számít.
Az idei év első felében a tavalyi, rendkívül alacsony bázishoz képest 3 százalékkal nőtt a finanszírozott összeg, elérve a 40,7 milliárd forintot. A volumen még kedvezőbb képet mutat: 1 332 szerződés született, ami 9,7 százalékos növekedésnek felel meg.
„Ugyanakkor ez a szektor erősen kitett a támogatási környezetnek, és mivel az időszakban nem voltak elérhetők el új pályázatok mezőgazdasági eszközbeszerzésre, a piacon kivárás jellemző” – hangsúlyozta a Szövetség főtitkára.
Az egyéb gépek finanszírozása jelentős visszaesést mutatott. Az építőipari gépek esetében a darabszám nem változott érdemben.
