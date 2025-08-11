Hazai lízingpiac: meglepő, de ezeket a járműveket keresik a legtöbben

A hazai lízingpiac 2025 első félévében enyhe növekedést mutatott a finanszírozott összeg alapján, miközben a szerződések száma visszaesett – közölte a Magyar Lízingszövetség.

Enyhe növekedés tapasztalható a hazai lízingpiacon / Fotó: MAD_Production / Shutterstock

A kihelyezett új források több mint 90 százaléka továbbra is a vállalati szektorhoz kötődik.

Bár a személyautó- és kishaszonjármű-finanszírozás a piac fő hajtóereje maradt, néhány szegmens – például a nagyhaszonjárművek és az egyéb gépek – gyengébben teljesítettek. A Magyar Lízingszövetség főtitkára, Kőszegi László szerint a lízingcégek mozgásterét jelentősen befolyásolják az állami támogatások, különösen a jelenlegi kamatkörnyezetben. A támogatott konstrukciók – élükön a Széchenyi Kártya Programmal – kulcsszerepet töltenek be a beruházások ösztönzésében.

Az új kihelyezések értéke elérte a 478,1 milliárd forintot, ami 1,8 százalékos emelkedés az éves összevetésben, míg a megkötött szerződések száma 3,2 százalékkal csökkent, így 40 377 darab lett az első félév eredménye.

A teljes állomány értéke 6,7 százalékos bővüléssel 2349 milliárd forintra emelkedett. Ugyanakkor az állományhoz tartozó szerződések száma mérséklődött – 2024 első félévéhez képest 2 százalékkal kevesebb, összesen 311 926 darab volt.

A 2025 első félévére vonatkozó adatok alapján a lízingfinanszírozás döntő hányada – körülbelül 91 százaléka, azaz 436 milliárd forint – a vállalati szektorhoz kapcsolódott. A finanszírozott összegek alapján a lízingcégek vállalati ügyfeleinek háromnegyede kis- és középvállalkozás, míg a fennmaradó 25 százalék a nagyvállalati körből kerül ki. A magánszemélyek részesedése ehhez képest alacsony: mindössze 8,5 százalék, ami 40,8 milliárd forintnyi finanszírozást jelent. Az állami és egyéb nem lakossági ügyfelek jelenléte pedig elenyésző.

Kőszegi László ugyanakkor rámutatott arra, hogy „a lakossági szerződések a teljes szerződésszám közel ötödét, 18 százalékát adják, illetve a teljes ún. retail autófinanszírozást tekintve a lakossági ügyfelek aránya már a 26 százalékot is elérte.” A lízingszövetség legfrissebb adatai szerint a finanszírozott összegek 82 százaléka új, míg 18 százaléka használt eszközökhöz kapcsolódott. Darabszámban az arány 75-25 százalék volt az első félévben.