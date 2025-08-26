Deviza
EUR/HUF396.98 -0.08% USD/HUF340.95 -0.34% GBP/HUF459.35 -0.23% CHF/HUF423.55 -0.17% PLN/HUF93.19 -0.08% RON/HUF78.52 -0.15% CZK/HUF16.17 -0.06% EUR/HUF396.98 -0.08% USD/HUF340.95 -0.34% GBP/HUF459.35 -0.23% CHF/HUF423.55 -0.17% PLN/HUF93.19 -0.08% RON/HUF78.52 -0.15% CZK/HUF16.17 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,929.42 +0.09% MTELEKOM1,978 +0.1% MOL2,954 +0.61% OTP30,280 -0.3% RICHTER10,650 +0.56% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS162 -0.93% WABERERS5,280 +0.38% BUMIX9,250.93 -0.14% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,177.39 -0.55% BUX104,929.42 +0.09% MTELEKOM1,978 +0.1% MOL2,954 +0.61% OTP30,280 -0.3% RICHTER10,650 +0.56% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS162 -0.93% WABERERS5,280 +0.38% BUMIX9,250.93 -0.14% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,177.39 -0.55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
pénzügyek
Provident Pénzügyi Zrt.
infláció
jövedelem
hitel
megtakarítás

Megtakarítások: itt van, mibe fektetnének be legszívesebben a magyarok

Több szempontot is mérlegelnek a megtakarításokkal kapcsolatos döntéseiknél a magyarok, miközben a legtöbben ingatlanba fektetnének egy hirtelen jött, nagyobb pénzösszeget. A háztartások közel fele ugyanakkor egyáltalán nem tud félretenni a jövedelméből, miközben viszonylag magas azoknak az aránya is, akik egyáltalán nem tájékozódnak a pénzügyekkel kapcsolatban.
Barát Mihály Tamás
2025.08.26., 15:07
Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A magyar háztartások legnagyobb hányada ingatlanba fektetne, illetve forintalapú megtakarításokban tartaná a pénzét, ha hirtelen nagyobb pénzösszeghez jutna: az előbbit az érintettek 41, az utóbbit pedig 28 százaléka említette – derül ki a Provident Barométer friss, 2025 júliusában készült, reprezentatív felméréséből. Az Ipsos Zrt. által végzett felmérés eredményei szerint viszonylag magas, 26 százalékos a menedékeszközként számon tartott arany súlya is, miközben figyelemre méltó, hogy a válaszadók 9 százaléka a kriptodevizákat is a lehetséges opciók között említette, miközben valamivel 10 százalék felett alakult a részvények és a befektetési jegyek súlya is.

Young,Woman,Saving,Money,Monthly,Expenses,Putting,Coin,In, megtakarítás, malacpersely, pénz, takarék
A megtakarításokkal kapcsolatos döntéseknél a várható hozam mellett a rugalmasság is fontos szempont / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A megtakarításokkal kapcsolatos döntéseket komplex szempontrendszer alapján hozzák meg a háztartások: ezen belül a várható hozam és a rugalmasság – vagyis a könnyű hozzáférés lehetősége – a két leggyakrabban említett elem, amelyeket a megkérdezettek nagyjából egyharmada tartott fontosnak. A megtakarítási célt a válaszadók 28 százaléka kezeli fontos szempontként a választás során, de nagyjából ugyanekkora súlyt képvisel a biztonság is.

Az öngondoskodási formák közül továbbra is a biztosítások a legnépszerűbbek, miközben csökken az adókedvezménnyel járó megoldások vonzereje: az adó-visszatérítés egyre kevésbé számít fontos szempontnak egy pénzügyi döntéshozatal során.

A család és a barátok véleménye is sokat számít a megtakarításoknál

Feitel Balázs, az Ipsos Zrt. ügyvezetője szerint ugyanakkor a három hónappal korábbi (áprilisi) adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek 48 százaléka nem tud félretenni a havi jövedelméből, miközben tavasszal még 41 százaléknál járt ez az arány. 

Eközben a válaszadók 8 százaléka mondta azt, hogy kényelmesen kijön a jövedelméből, és akár a harmadát is képes félretenni, míg a jövedelmükből beosztással kijövők – és rendszerint legfeljebb 20 százalékos megtakarítási arányt elérők – aránya 33 százalék.

 

A megtakarítási döntéseknél a legtöbben a család és a barátok véleményét veszik figyelembe – ezt a válaszadók 35 százaléka említette –, míg az internetről, a közösségi médiából 22 százalék gyűjt saját bevallása szerint információkat.

Figyelemre méltó azonban, hogy jelentősen – 24-ről 28 százalékra – nőtt azoknak az aránya, akik egyáltalán nem tájékozódnak a pénzügyekről.

Ami a jövőt illeti, Feitel Balázs szerint változatlanul az infláció az a kockázat, amitől a magyarok egzisztenciális szempontból leginkább tartanak. A megkérdezettek 65 százaléka emellett arra számít, hogy az előttünk álló egy évben csökken a jövedelmének a vásárlóereje, miközben csak 12 százalék számít növekedésre az előttünk álló időszakban. Az anyagi helyzetük várható alakulását illetően is visszafogottak a magyarok várakozásai: 21 százalékuk vár javulást, 48 százalékuk viszont romlásra számít.

Az államra támaszkodna a többség

A Provident kilenc országra kiterjedő, idei Financial Wellbeing kutatása szerint a magyarok nagyjából egyharmada képes rendszeresen megtakarítani, miközben a nemzetközi átlag ennél jóval magasabb, 43,4 százalékos. Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója szerint emellett figyelemre méltó, hogy a magyarok mindössze 12 százaléka ért egyet azzal, hogy a pénzügyi edukáció a saját, személyes felelőssége is, miközben jóval magasabb azok aránya, akik az iskolarendszer, illetve az állam feladatának tartják az ismeretek bővítését. Pénzügyi téren idén a magyarok 46,1 százaléka tartotta magabiztosnak magát (itt az átlagnál magasabb a férfiak aránya), miközben a nemzetközi átlag 61,3 százalék.

Infláció

Infláció
540 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
pénzügyek

Megtakarítások: itt van, mibe fektetnének be legszívesebben a magyarok

A forintalapú és ingatlanbefektetéseket preferálnák a legtöbben, ha nagyobb összeghez jutnának, ám a magyarok közel fele nem tud megtakarítani.
1 perc
alapkamat

Varga Mihály lehűtötte a kedélyeket: nem ért véget az infláció elleni küzdelem

A jegybankelnök 15 órától tartja szokásos kamatdöntést követő sajtótájékoztatóját. Cikkünk frissül.
5 perc
repülő

Kiakadtak a túlsúlyosok: kötelező előre megvenni a pótjegyet az egyik legnépszerűbb légitársaságnál

Nem fognak örülni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu