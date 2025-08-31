Százmilliárd felett jár a munkáshitel

Kiemelkedő érdeklődés mellett zajlik a Munkáshitel program, a kezdeményezés sikerét egyértelműen igazolja, hogy mostanáig több mint 28 ezer kérelem folyósítására került sor, összesen 108,1 milliárd forint értékben – írta a Magyar Nemzet érdeklődésére a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A számokból kitűnik, hogy majdnem minden igénylő a legmagasabb elérhető összeget vette fel (átlagosan 3,86 millió forintot).
A tárca a tapasztalatai alapján azt írta, hogy a hitelkonstrukció nagy segítséget jelent a fiatal munkavállalóknak, és az Otthon Start program indulásával várhatóan még többen élnek majd a lehetőséggel.
A munkáshitel ingatlanfedezet nélkül igényelhető, szabad felhasználású, kamatmentes kölcsön. A konstrukcióban akár négymillió forint vehető fel, legfeljebb tízéves futamidővel.
Az NGM rámutatott, hogy az Otthon Start indulásával a két program egymást erősíti: mivel a munkáshitel önerőként is felhasználható, a fiatalok könnyebben kapcsolódhatnak be a lakástámogatási konstrukcióba.
Ez lehetőséget ad arra, hogy minél előbb saját otthonhoz jussanak, biztonságban alapíthassanak családot, és albérlet helyett saját tulajdonban kezdjék meg önálló életüket.
Ha egy fiatal felvenne harmincmillió forintot egy kisebb lakás megvásárlására a szeptember 1-jén induló Otthon Start programban, de nem tudja előteremteni az ehhez szükséges 3,3 millió forint önrészt, akkor számára éppen megfelelő lehet a munkáshitel. Az így felvett összeget önerőként beforgathatja a lakásvásárlásba, de azzal számolnia kell, hogy emiatt a havi törlesztőrészlete 33 ezer forinttal magasabb lesz annál, mint ha hitel nélkül biztosítaná az önrészt.
Az Otthon Start program egyébként rendkívül rugalmas : kiegészíthető a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal, a babaváró kölcsönnel és az otthonfelújítási programmal. Ráadásul a CSOK Plusz és a falusi CSOK illetékmentességével, valamint az utóbbinál az áfa-visszaigénylés lehetőségével kivételes otthonteremtési lehetőség.
