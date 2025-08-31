Százmilliárd felett jár a munkáshitel

Kiemelkedő érdeklődés mellett zajlik a Munkáshitel program, a kezdeményezés sikerét egyértelműen igazolja, hogy mostanáig több mint 28 ezer kérelem folyósítására került sor, összesen 108,1 milliárd forint értékben – írta a Magyar Nemzet érdeklődésére a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A 25 év alatti, dolgozó fiatalok által igényelhető munkáshitelt már több tízezren kérték / Fotó: Dragon Images / Shutterstock

A számokból kitűnik, hogy majdnem minden igénylő a legmagasabb elérhető összeget vette fel (átlagosan 3,86 millió forintot).

A tárca a tapasztalatai alapján azt írta, hogy a hitelkonstrukció nagy segítséget jelent a fiatal munkavállalóknak, és az Otthon Start program indulásával várhatóan még többen élnek majd a lehetőséggel.

Könnyen kombinálható

A munkáshitel ingatlanfedezet nélkül igényelhető, szabad felhasználású, kamatmentes kölcsön. A konstrukcióban akár négymillió forint vehető fel, legfeljebb tízéves futamidővel.

Az NGM rámutatott, hogy az Otthon Start indulásával a két program egymást erősíti: mivel a munkáshitel önerőként is felhasználható, a fiatalok könnyebben kapcsolódhatnak be a lakástámogatási konstrukcióba.

Ez lehetőséget ad arra, hogy minél előbb saját otthonhoz jussanak, biztonságban alapíthassanak családot, és albérlet helyett saját tulajdonban kezdjék meg önálló életüket.

Így lehet számolni a munkáshitellel az Otthon Start programban?

Ha egy fiatal felvenne harmincmillió forintot egy kisebb lakás megvásárlására a szeptember 1-jén induló Otthon Start programban, de nem tudja előteremteni az ehhez szükséges 3,3 millió forint önrészt, akkor számára éppen megfelelő lehet a munkáshitel. Az így felvett összeget önerőként beforgathatja a lakásvásárlásba, de azzal számolnia kell, hogy emiatt a havi törlesztőrészlete 33 ezer forinttal magasabb lesz annál, mint ha hitel nélkül biztosítaná az önrészt.

Az Otthon Start program egyébként rendkívül rugalmas : kiegészíthető a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal, a babaváró kölcsönnel és az otthonfelújítási programmal. Ráadásul a CSOK Plusz és a falusi CSOK illetékmentességével, valamint az utóbbinál az áfa-visszaigénylés lehetőségével kivételes otthonteremtési lehetőség.