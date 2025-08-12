Otthon Start hitel: már most ádáz küzdelmet folytatnak a bankok az ügyfelekért

Bár még több mint két hét hátra van az Otthon Start program elindulásáig, a bankok legnagyobb része már fogad előregisztrációt, és több szolgáltató kalkulátorral is segíti az új támogatott hitel után érdeklődőket.

Az Otthon Start hitelt felvenni tervező ügyfelek már most érdeklődhetnek a bankoknál / Fotó: Prathankarnpap / shutterstock

A bankok igyekezete nem meglepő: a kedvezményes, évi 3 százalékos kamat mellett elérhető hitel iránt már a kezdetektől erős az előzetes érdeklődés, amelyet próbálnak minden eszközzel kiszolgálni a pénzügyi szolgáltatók.

Kalkulátorokkal és önálló aloldalakkal is várják az Otthon Start leendő igénylőit a bankok

A Gránit Banknak – közölték a pénzintézetnél – július 31-én élesedett az Otthon Start programra dedikált aloldala (https://granitbank.hu/lakossag/hitelek/otthonstart/), amely folyamatosan frissülve tartalmazza az összes alapvető információt, Gyakran ismételt kérdések résszel is kiegészítve, emellett lehetővé teszi az előregisztrációt (feliratkozást), amelynek alapján a jelentkezőket a banki tanácsadók folyamatosan – már most – visszahívják, hogy mielőbb tisztázzák a hiteligényléshez szükséges tennivalókat. Az oldalon augusztus 7-én élesedett a kalkulátor is, hogy kiszámolható legyen a várható havi törlesztés. „Az oldal fejlesztése folyamatos, az újdonságokról, illetve a programhoz kapcsolódó innovációkról a legrövidebb időn belül hírt adunk” – közölték a pénzügyi szolgáltatónál.

Az MBH Bank július utolsó napjaiban jelentette be, hogy elindította az Otthon Start program keretében elérhető 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukció kialakítását annak érdekében, hogy szeptembertől elérhetővé váljon a banknál a kormány által bejelentett támogatás. Az MBH Banknál – közölték – hitel-előminősítés és előzetes értékbecslés segíti az ügyfeleket, hogy időben, tudatosan készülhessenek fel a hiteligénylésre. A banknál az érdeklődők visszahívást kérhetnek a támogatott hitel kapcsán, emellett részletes termékismertetőt is találnak a honlapon.

A CIB Banknál már működik a kalkulátor a támogatott lakáshitelhez kapcsolódóan, a részletes terméktájékoztató és a regisztrációs lehetőség mellett.