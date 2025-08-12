Otthon Start hitel: már most ádáz küzdelmet folytatnak a bankok az ügyfelekért

Bár még több mint két hét hátra van az Otthon Start program elindulásáig, a bankok legnagyobb része már fogad előregisztrációt, és több szolgáltató kalkulátorral is segíti az új támogatott hitel után érdeklődőket.
A bankok igyekezete nem meglepő: a kedvezményes, évi 3 százalékos kamat mellett elérhető hitel iránt már a kezdetektől erős az előzetes érdeklődés, amelyet próbálnak minden eszközzel kiszolgálni a pénzügyi szolgáltatók.
A Gránit Banknak – közölték a pénzintézetnél – július 31-én élesedett az Otthon Start programra dedikált aloldala (https://granitbank.hu/lakossag/hitelek/otthonstart/), amely folyamatosan frissülve tartalmazza az összes alapvető információt, Gyakran ismételt kérdések résszel is kiegészítve, emellett lehetővé teszi az előregisztrációt (feliratkozást), amelynek alapján a jelentkezőket a banki tanácsadók folyamatosan – már most – visszahívják, hogy mielőbb tisztázzák a hiteligényléshez szükséges tennivalókat. Az oldalon augusztus 7-én élesedett a kalkulátor is, hogy kiszámolható legyen a várható havi törlesztés. „Az oldal fejlesztése folyamatos, az újdonságokról, illetve a programhoz kapcsolódó innovációkról a legrövidebb időn belül hírt adunk” – közölték a pénzügyi szolgáltatónál.
Az MBH Bank július utolsó napjaiban jelentette be, hogy elindította az Otthon Start program keretében elérhető 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukció kialakítását annak érdekében, hogy szeptembertől elérhetővé váljon a banknál a kormány által bejelentett támogatás. Az MBH Banknál – közölték – hitel-előminősítés és előzetes értékbecslés segíti az ügyfeleket, hogy időben, tudatosan készülhessenek fel a hiteligénylésre. A banknál az érdeklődők visszahívást kérhetnek a támogatott hitel kapcsán, emellett részletes termékismertetőt is találnak a honlapon.
A CIB Banknál már működik a kalkulátor a támogatott lakáshitelhez kapcsolódóan, a részletes terméktájékoztató és a regisztrációs lehetőség mellett.
Az Erste szintén külön aloldalt hozott létre az Otthon Start hitelhez kapcsolódóan, ahol a részletes tájékoztató mellett kalkulátor is található, illetve adott a lehetőség az előregisztrációra is.
Az OTP Bank és a Raiffeisen Bank már szintén elérhetővé tette a termék részletes ismertetőjét a honlapján, és az érdeklődők – regisztrációt követően – visszahívást is kérhetnek.
Azt ugyanakkor mindenképp érdemes szem előtt tartani, hogy ugyan előzetes tájékoztatás kérésére, a hitelképesség előzetes felmérésére már több pénzintézetnél is adott a lehetőség, magukat a hitelkérelmeket csak a program indulásának napjától, szeptember elsejétől fogadják be a bankok.
Az Otthon Start program elindulása várhatóan jelentős keresleti többletet hoz majd a lakáshitelek piacára, miközben a támogatott hitelek aránya jelentősen nőhet majd az új lakáshitel-kihelyezéseken belül. Pedig a lakáshitelpiac már eddig sem teljesített rosszul: a jegybank adatai szerint az év első felében már több mint 809 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, amely alapján szinte biztosra vehető, hogy az idén megdől a tavaly beállított, valamivel 1350 milliárd forint feletti kihelyezési rekord. Ráadásul a folyamatosan rekordokat döntögető lakáshitel-állomány is tovább emelkedhet a bankoknál, amely egyébként június végére már meghaladta a 6000 milliárdos szintet.
Ahogy korábban arról már a Világgazdaság is beszámolt, az Otthon Start program feltételei alapján igen széles a potenciális érdeklődők köre.
Az első lakás, mint lehetséges hitelcél kapcsán ugyanakkor több könnyítést is tartalmaz a szabályozás: ezek közül a legfontosabb, hogy a legfeljebb 50 százalékot elérő, lakóingatlanban lévő tulajdonrész nem kizáró ok az igénylésnél, és ha házaspár igényli a támogatott kölcsönt, csak egyiküknek kell e feltételnek megfelelni. Aki viszont több lakásban tulajdonos, az a jelenlegi állás szerint nem tartozik majd a kedvezményezetti körbe. Szintén fontos könnyítés, hogy a lakástulajdon kapcsán csak az elmúlt tíz évet vizsgálják majd, illetve a kisebb – 15 millió forint alatti – értékű ingatlan megléte sem akadálya az igénylésnek. Az is az új, támogatott hitel mellett szól, hogy az igénylés nem kötött felső életkori határhoz sem.
Azt fontos ugyanakkor szem előtt tartani, hogy az Otthon Start hitelnél is normál bírálatot alkalmaznak a pénzintézetek, tehát az igénylőnek a jogszabályban előírt feltételektől függetlenül is hitelképesnek kell lennie.
