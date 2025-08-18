Deviza
konkurencia
Otthon Start Program
törlesztőrészlet
lakáshitel
kamat

Otthon Start: nagyon nem mindegy, melyik banknál igényeljük a 3 százalékos hitelt – változhat a kamat, de tízmilliókat jelent a piacihoz képest

Akár harmincmillió forintot is megtakaríthat egy piaci feltételű lakáskölcsön kamatterheihez képest az, aki maximálisan kihasználja az Otthon Start hitel kereteit. A bankok közötti erős verseny nyomán egyes szolgáltatók a három százalékban maximált éves kamatnál is lejjebb mehetnek, de várhatóan egyéb kedvezményekre is számíthatnak az ügyfelek.
Barát Mihály Tamás
2025.08.18, 15:05
Frissítve: 2025.08.18, 15:32

Akár 30 millió forintnyi megtakarítást hozhat a kamatterheknél az Otthon Start hitel egy piaci feltételű lakáskölcsönhöz képest, ha az igénylő teljesen kihasználja a konstrukció nyújtotta kereteket.

Otthon Start program, spórolás, lakás, ingatlan
Az Otthon Start hitel óriási árelőnyt biztosít a piaci konstrukciókhoz képest, és lehetnek szolgáltatók, akik alámennek a 3 százalékban maximált kamatnak is / Fotó: MMD Creative / Shutterstock

A Világgazdaság számításai szerint az Otthon Start hitelnél elérhető leghosszabb, 25 éves futamidőt és a legmagasabb, 50 millió forintos hitelösszeget, illetve a 3 százalékos éves kamatot feltételezve a havi törlesztőrészlet – egyéb költségtételeket nem számítva – valamivel 237 ezer forint felett alakul havonta, ami a teljes futamidő alatt 21,1 millió forintos kamatterhet jelent. Ugyanez a havi törlesztőrészlet egy hasonló futamidejű és összegű, piaci forintlakáshitelnél már 337 ezer forintot jelentene, ha a piaci átlagnak nagyjából megfelelő, évi 6,5 százalékos kamattal számolunk. 

Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start havi előnye a törlesztőrészletben ennél a példánál havi százezer forint körül alakul, ami a teljes futamidőre vetítve már hozzávetőleg 30 milliós megtakarítás egy piaci hitelhez képest.

Már most öldöklő a verseny az Otthon Start hitelnél, még a kamatból is engedhetnek egyes bankok

A bankok közben teljes erőbedobással készülnek az Otthon Start program szeptemberi indulására: a legtöbb pénzintézetnél már szerepel a termék részletes ismertetője a weblapon, az ügyfelek előzetesen regisztrálhatnak, sőt, egyes pénzintézeteknél már adott a lehetőség előzetes értékbecslés igénylésére is.

A pénzintézetek várakozásai szerint az Otthon Start hitel gyorsan meghatározóvá válhat a lakáshitelek piacán, sőt, egyes szakértők azt sem zárják ki, hogy egyes szereplők 3 százalék alatti kamat mellett árulják majd a támogatott konstrukciót az intenzív verseny miatt – hiszen ezt nem tiltja a szabályozás. 

Mi arra számítunk, hogy szeptemberben már két vagy három banktól megjelenhet 3 százalék alatti ajánlat, a 2,5 és 3 százalék közötti zónában

 – mondta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője vasárnap az RTL Híradónak. Évi 2,5 százalékos ügyfelet terhelő kamatot feltételezve egyébként újabb havi 13 ezer forintos megtakarítást érhetne el 50 milliós hitelösszegnél az igénylő, ami a teljes, 25 éves futamidő alatt közel négymillió forintos megtakarítást jelentene a 3 százalékos kamattal felvett hitelhez képest. Arra, hogy a bankok kisebb engedményt tegyenek a támogatott hitelek kamatánál, korábban már akadt példa: az energiahatékonysági szempontból kedvező minősítésű ingatlanok vásárlására felhasználható, 2022 elején virágkorát élő Zöld Otthon hitelnél akadt szereplő, amely a 2,5 százalékban maximált éves kamatnál kissé kedvezőbb árazással kínálta saját konstrukcióját. 

Több módon is nyújthatnak kedvezményeket a bankok

Az, hogy egyes bankok valamivel lejjebb mennek a 3 százalékos kamatnál, csak az egyik eszköz az ügyfelekért folyatott versenyben. A pénzintézetek bevethetik a lakáshiteleknél már eddig is alkalmazott kedvezményeket is, így például

  • induló díjkedvezményeket adhatnak, vagyis részben átvállalhatják/visszatéríthetik a jelzáloghiteleknél megszokott kezdeti költségek (értékbecslési díj, földhivatali ügyintézés költségei, közjegyzői díj) egy részét.
  • Egyszeri jóváírást adhatnak az igénylőnek, ha teljesít bizonyos, előre meghatározott feltételeket.
  • Kamatkedvezményt adhatnak akkor is, ha az ügyfél más hiteltermékkel együtt igényli a támogatott konstrukciót.
  • A kiemelt státuszú vagy magasabb jövedelmi kategóriába tartozó ügyfeleknek extra kedvezményeket adhatnak.

Óriási ugrás jön a lakáshiteleknél

Az új, támogatott konstrukció megjelenése értelemszerűen óriási ugrást hozhat a lakáshitelek iránti keresletben is. 

 

Az utóbbival pedig eddig sem volt probléma: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei év első felében soha nem látott, 800 milliárd forint feletti összegben kötöttek új szerződéseket a pénzügyi szolgáltatók, ennek alapján okkal lehet számítani arra is, hogy 2025-ben megdől a tavaly beállított, 1350 milliárd forint környéki folyósítási rekord is. A lakáshitel-portfólió pedig folyamatosan hízik a lakosságnál: június végén már bőven 6000 milliárd forint felett járt, amire korábban szintén nem akadt példa.

