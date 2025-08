Van még egy támogatott hitel, amelynek nagyon jól jön az Otthon Start program

Hiába a gáláns banki akciók, az utóbbi hónapokban nem tolonganak az ügyfelek a babaváró hitel iránt: az Otthon Start program szeptemberi indulása viszont ismét jobban ráirányíthatja a figyelmet a gyermekvállalásra készülő házaspároknak szánt konstrukcióra.

A már az első gyermek érkezése után kamatmentessé váló babaváró kölcsönre ismét jobban ráterelődhet a figyelem az Otthon Start program elindulásával / Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2025 első felében 106,5 milliárd forint értékben kötöttek babaváró-szerződéseket a bankok, ami bő 13 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi 122,7 milliárdtól, az indulás utáni év, 2020 első felében kihelyezett összegnek pedig csak valamivel több mint harmada. A szerződések száma is hasonló mértékben – 13,6 százalékkal – esett vissza éves összevetésben, és valamivel 9800 alatt alakult. Az utóbbi azt is jelenti, hogy aki felveszi a babaváró hitelt, jellemzően ki is használja annak kereteit: miközben ennél a konstrukciónál 11 millió forint az igényelhető, maximális összeg, a 10,9 millió körüli, egy szerződésre jutó átlag ettől alig marad el.

Azzal együtt viszont, hogy a 2019 júliusa óta elérhető babaváró hitel iránt fokozatosan csökkent az érdeklődés az elmúlt években, változatlanul a lakossági hitelpiac egyik meghatározó termékéről van szó: az MNB június végi állományi adatai szerint ez a támogatott hitel a teljes lakossági portfóliónak a 18,7 százalékát adta, az állománya pedig megközelítette a 2200 milliárd forintot.

A szeptember elseje után induló Otthon Start program viszont új lendületet adhat a babaváró piacának is: a támogatott kölcsönt igénylő párok jelentős része ugyanis más finanszírozási konstrukcióval (főként lakáshitellel) kombinálva veszi igénybe ezt a terméket: vagyis egy jelentős keresletet generáló, támogatott lakáshitel megjelenése új lendületet adhat a babavárónak is. Márpedig az Otthon Start feltételei is igen vonzók: a fix, legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető lakáshitel összege akár az ötvenmillió forintot is elérheti.

Nagy a harc a bankok között a babavárót igénylő ügyfelekért

Ez annál is inkább igaz, mert a babaváró feltételei igen kedvezők: az akár 11 millió forintos összegű kölcsön teljesen szabadon használható fel, már az első gyermek megérkezésével kamatmentessé válik, a harmadik gyermek megszületése után pedig a teljes, még fennálló tartozást átvállalja az állam. További jelentős előny, hogy a gyermek(ek) érkezése után a kölcsön törlesztése felfüggeszthető.