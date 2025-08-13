K&H: 50 százalékos ugrás jöhet a lakáshitelezésben az Otthon Start program hatására

Az Otthon Start program fellendítheti a belföldi ingatlanpiacot, és az év utolsó hónapjaira jelentős, akár 50 százalékos növekedést hozhat a lakáshitelezésben a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte a K&H.
A bank számításai szerint a 3 százalékos kamatozású hitel komoly előnyt jelent a piaci konstrukciókkal szemben: 50 millió forintos kölcsönnél, 25 éves futamidő és a júniusi MNB-adatok alapján 6,73 százalékos piaci kamat mellett a havi törlesztőrészlet több mint 344 ezer forint lenne, míg a kedvezményes hitel esetében 237 ezer forint.
A pénzintézet kiemelte, hogy a program kiszámítható törlesztést kínál, ugyanakkor nem tudni, meddig marad elérhető, ezért érdemes mielőbb lépni. Különösen a használt lakások piacán várható élénkülés, mivel sokan halogatták eddig a vásárlást, és most ritka lehetőséghez juthatnak.
A K&H már megkezdte a felkészülést az igénylői rohamra: biztosítják az előminősítés és értékbecslés lehetőségét, és kedvezmények érhetők el a 3 százalékos hitel mellé felvehető, piaci alapú kölcsönökre is.
A kamattámogatott hitelek aránya – a CSOK Plusz mellett – meghaladhatja a hetven százalékot. A bank szerint az Otthon Start program közvetve a személyikölcsön-piacot is erősítheti, mivel a megvásárolt ingatlanok berendezésére és felújítására is sokan fordíthatnak forrásokat.
3 százalékos hitel: nagy könnyítést vezetett be a kormány az Otthon Start programban – most berobban az építőipar
Jelentősen gyorsul a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható új építésű lakások engedélyezése. A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével.
