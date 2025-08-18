Annyi pénze van a magyaroknak, mint soha korábban – pontosan látszik, mibe fektetik

A második negyedévben is rekordot döntött a magyar háztartásoknál lévő pénzügyi eszközök – kissé leegyszerűsítve megtakarítások – mennyisége, és június végére elérte a 115 805 milliárd forintot.

A háztartásoknál lévő megtakarítások mennyisége negyedévről negyedévre dönti a rekordokat, és az értékpapírok részesedése egyre nagyobb / Fotó: Photoviriya / Shutterstock (illusztráció)

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) előzetes adatai szerint az éves bővülés üteme jócskán túlszárnyalta az inflációét, és 11,2 százalékot ért el. A háztartások kötelezettségeinek mennyisége valamivel lassabb, bő 10 százalékos ütemben nőtt éves összevetésben – június végén 14 545 milliárd forintot tett ki –, így

a tartozásokkal csökkentett nettó pénzügyi vagyon is 11,4 százalékkal bővült tizenkét hónap alatt, és már nem sokkal maradt el a 100 ezer milliárdos lélektani határtól.

Az értékpapírok felé áramlanak a megtakarítások, de a készpénzt sem lehet temetni

Az MNB adatai szerint az elmúlt egy évben is folytatódott a lakosság megtakarításainak lassú átrendeződése. Ennek egyik eleme, hogy a készpénz fokozatosan veszít a súlyából a pénzügyi eszközök portfólióján belül: miután a június végére kimutatott 7243,4 milliárd forintos állomány „csak 0148 7,3 százalékkal haladta meg a 2024. második negyedévit, a készpénz súlya már alig haladja meg a 6 százalékot a teljes állományban.

A kötvényeknél viszont – amelyek túlnyomó része változatlanul magyar állampapír – jóval szerényebb ütemű, bő 3 százalékos emelkedést mutattak ki egy év alatt, ám a 15 ezermilliárd forint feletti állomány még mindig 13 százalékát adja a teljes pénzügyi portfóliónak. A betéteknél mért növekedés üteme elmaradt ugyan kissé az átlagtól, ám az állomány így is 16 700 milliárd forint fölé hízott az első fél év végére, ami markáns, 14,4 százalékos részesedést jelent az összes eszközön belül.

Az igazán látványos változás a befektetési jegyeknél következett be: ezek mennyisége egyetlen év alatt csaknem a negyedével ugrott meg a háztartásoknál, és meghaladta a 14 800 milliárd forintot. Ebben a tőkepiaci környezet kedvező alakulásának éppúgy szerepe lehetett, mint a friss vásárlásoknak: ennek megfelelően a háztartások a teljes pénzügyi portfóliójuknak csaknem 13 százalékát már befektetési alapokban tartják. Hasonló a helyzet a tőzsdei részvényeknél is, ahol tizenkét hónap leforgása alatt 28 százalékkal, 3361 milliárd forint fölé ugrott az állomány – részben szintén a tőkepiacok jó teljesítményének köszönhetően.