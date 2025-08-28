Személyi kölcsönök: mindennap egy nagyobb falunyi ember köt új szerződést

Soha nem látott mennyiségű, közel 32 ezer szerződést hozott a júniusi hónap a személyi kölcsönöknél: ez azt jelenti, hogy a nyár első hónapjának minden egyes munkanapjára átlagosan 1600 kihelyezés jutott – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

A lakásfelújítás az egyik leggyakoribb felhasználási cél a személyi kölcsönöknél / Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Az év első felének adatait vizsgálva szintén nagyon meggyőzők a számok: június végéig több mint 166 ezer személyihitel-szerződést kötöttek meg a bankok, ami – amellett, hogy 15 százalékkal több az egy évvel korábbinál – már túlszárnyalta a koronavírus-járvány előtti csúcsév, 2019 első felének teljesítményét is.

A kihelyezett hitelek összege viszont a szerződések számánál is jóval gyorsabban emelkedett az elmúlt időszakban. Ahogy arról a Világgazdaság korábban már beszámolt, az idei év első hat hónapjában rekordösszegben, 527,3 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami drasztikus mértékű, 42 százalékos ugrás 2024 első feléhez képest.

Ennek megfelelően az egy szerződésre jutó átlagos összeg is nagyot nőtt egy év alatt: miközben a múlt év első felében még éppen 2,6 millió forint alatt járt, az idén június végéig már csak hajszállal maradt el a 3,2 millió forinttól.

Más kérdés, hogy idén júniusban ismét 3 millió forint alá kúszott az átlag: ennek egyrészt oka lehet, hogy egyes bankok már az alacsonyabb összegsávoknál is viszonylag kedvező kamatokat kezdtek kínálni, másrészt az is közrejátszhatott az átlagos összeg csökkenésében, hogy a néhány százezer forintos összegű gyorskölcsönöknél is jelentek meg kedvező – kevéssel 10 százalék feletti – kamatra vonatkozó ajánlatok a szolgáltatóknál.

Ez kell a tíz százalék alatti kamathoz a személyi kölcsönöknél

Az intenzív kereslet, és az egyre erősödő verseny miatt a közelmúltban több bank is kedvező irányba változatott a személyi kölcsönök kamatain, illetve a kedvező árazás eléréséhez szükséges feltételeken. Ezzel együtt a legtöbb szolgáltató így is 3 millió forintnál húzza meg a 10 százalék alatti kamat eléréséhez szükséges összeghatárt: újdonság viszont a korábbiakhoz képest, hogy már több banknál is becsúszott a 9,5 százalék alá az elérhető éves kamat.