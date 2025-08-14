Egyre elérhetőbb a személyi kölcsön: már csak ennyi kell az egy számjegyű kamathoz

Fokozatosan lazítják a gyeplőt a bankok a személyi kölcsönöknél: ma már több mint fél tucat szolgáltató kínál egy számjegyű kamattal hitelt, amelyhez ráadásul nem is kell lehetetlen feltételeket vállalni.

Több szolgáltatónál már az átlagosnak mondható hitelösszeg is elég lehet az egy számjegyű kamathoz a személyi kölcsönnél / Fotó: Chay_Tee / shutterstock

Most így adják tíz százalék alatti éves kamattal a személyi kölcsönt

A személyi kölcsönök kamatainál két fontos tényezőt vesznek figyelembe a bankok: az egyik az igényelt hitel összege, a másik az adós igazolható jövedelme. Utóbbinál nem történtek könnyítések az utóbbi hónapokban – sőt, egyes bankok emeltek is a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez szükséges limiten –, ám így is elmondható, hogy az átlag környéki, 400-550 ezer forintos havi nettó jövedelem már elég lehet a tíz százalék alatti kamathoz a személyi kölcsönöknél.

A hitelösszegeknél viszont látványosan lazítottak az utóbbi hónapokban a bankok: a korábban jellemző, 6-7 millió forintos küszöbbel szemben ma már 3 millió forint is elég lehet a tíz százalék alatti ár eléréséhez, miközben egyre több banknál szerepel a kínálatban a kilencessel kezdődő kamatláb. Ami szintén figyelemre méltó, hogy nem csak a legolcsóbb konstrukciók kamatait csökkentették a pénzintézetek, hanem léptek az egyéb – alacsonyabb – összegsávoknál is.

A bankok honlapján szereplő alatok szerint tíz százalék alatti kamatot jelenleg hét szereplő kínál a személyi kölcsöneinél, sokban hasonlító feltételek mellett.

A CIB Banknál 3 millió forinttól indul a legalacsonyabb, 9,99 százalékos kamat eléréséhez szükséges összeghatár. Ha az adós felújítási célra igényli a hitelt, további 0,2 százalékos kedvezményt is kaphat, így a hitel kamata akár 9,79 százalék is lehet.

A Cofidis a 60 havi futamidejű, 3 millió forintos összegű személyi kölcsönét árulja 9,9 százalékos kamattal – ehhez azonban legalább havi 550 ezer forintos, nettó jövedelmet is igazolni kell.

Az Erste 9,89 százalékos kamat mellett kínálja a legolcsóbb személyi kölcsönét, amelyhez szintén legalább 3 milliós összeg kell: ezen kívül az ügyfél helyben vezetett számlára érkező jövedelmének el kell érnie a havi 400 ezer forintot.