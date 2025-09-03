Nincs megállás, özönlenek az egészségpénztárakba a magyarok - sokan hitelre fordítják

A második negyedévben is tovább folytatódott a taglétszám emelkedése a hazai egészségpénztáraknál: az új belépők száma április és június között meghaladta a 21 ezret, így június végére már 1,226 millió tag szerepelt a nyilvántartásban – 70 ezerrel (6,1 százalékkal) több, mint 2024 közepén.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a taglétszám mellett a bevételek is szép ütemben emelkednek az egészség- és önsegélyező pénztáraknál: az első fél évben beérkezett, összes tagdíjbevétel összege megközelítette a 39,5 milliárd forintot, ami igen dinamikus, 17,4 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz számokhoz viszonyítva. A tagdíjbevételek domináns részét a tagok befizetései adták: ezek összege 18,6 százalékkal ugrott feljebb egy év alatt, és elérte a 34,1 milliárd forintot. Ezzel együtt a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is jó ütemben, több mint a tizedével nőtt, és 5,3 milliárd forintot tett ki. A szolgáltatási célú befizetések összértéke csaknem 60 milliárd, a kiadásoké 55,3 milliárd forintot tett ki 2025 első három hónapjában: aza előbbiek 16,7, az utóbbiak 15,6 százalékkal emelkedtek éves alapon.
Az egészségpénztári vagyon bő 13 százalékkal, 110 milliárd forintra ugrott a júniusig számolt egy év alatt. Ennek legnagyobb részét változatlanul a fedezeti tartalékok adják, amelyek állománya 12,6 százalékkal gyarapodott egy év alatt, és átlépte a százmilliárdos lélektani határt.
A jegybank adatai szerint az igénybe vett szolgáltatások terén nem történtek drámai változások az elmúlt időszakban, a számlákról elköltött pénzt főként gyógyszerekre, és magán-egészségügyi ellátásra fordítják a pénztártagok.
Magánorvosi ellátásra bő 21 milliárd forint ment el az év első felében – ez az összes költés 38,2 százaléka –, miközben a gyógyszerek vásárlásának támogatása picivel nagyobb, 39 százalékos szeletet hasított ki a tortából. Jóval alacsonyabb, de így sem elhanyagolható – 13,6 százalékos – a gyógyászati segédeszközök beszerzésének a részesedése, ami nagyjából 7,5 milliárd forintnyi költést jelentett.
Figyelemreméltó azonban, hogy az önsegélyező szolgáltatásként igénybe vehető, a jelzáloghitel-törlesztést támogató költések összege már az első fél évben meghaladta a 2 milliárd forintot, ami ugrásszerű, 35,5 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi összeghez képest. Ez az összeg egyébként várhatóan tovább emelkedik majd, hiszen az egyébként is jól teljesítő lakáshitelpiacot ettől a hónaptól az állami támogatás mellett elérhető Otthon Start hitel is támogatja.
