Orbán Viktor az áradó Tisza-adóról posztolt: mindez csak kukorékolás

„Árad a Tisza-adó” – ezzel kezdődik Orbán Viktor miniszterelnök szombati közösségimédia-posztja, amely arról szólt, mit lát az ellenzéki oldalon, és mit tart kormányképes adópolitikának.

Orbán Viktor összefoglalta, mit tart érdemi adópolitikának / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A kormányfő Facebook-posztjában arra reagált, hogy – mint írja – „a többkulcsos jövedelemadó-emelés és az ingatlanadó után itt az újabb Tisza-adjavaslat a magyar vállalkozások társasági adójának emeléséről”.

A „nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk” tiszás haditerve a miniszterelnök szerint kudarcot vallott, a programírók munkáját nem lehet eltitkolni. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani – tette hozzá –, a kormány ezt teszi, és amit a megígért, azt meg is tette. Fel is sorolt több adópolitikai intézkedést:

Adómentessé lett a csed és a gyed,

eltörlik a három-, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját,

megduplázzák a családi adókedvezményt,

és a fiatalokat segítenek első saját otthonukhoz jutni.

Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!

– zárta a kormányfő.