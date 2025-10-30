Ingyenes készpénzfelvétel: itt a váratlan bejelentés, eltörölhetik a 150 ezer forintos határt – ez lehet az új limit Magyarországon
A Parlament gazdasági bizottsága megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely szerint az ingyenes készpénzfelvétel limitje 300 ezer forint lenne a mostani 150 ezer helyett – derül ki Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselőjének közösségi bejegyzéséből.
A politikus szerint a módosítás célja, hogy enyhítse a lakosság pénzügyi terheit, és igazodjon azok igényeihez, akik továbbra is rendszeresen használnak készpénzt. A javaslat a gazdasági bizottság támogatását már elnyerte, így hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet végső döntésre. A bejegyzés szerint a téma több választópolgár visszajelzése nyomán került napirendre: Witzmann elmondása szerint fogadóóráin többen is jelezték, hogy
a jelenlegi készpénzfelvételi korlát sokak számára nehezen kezelhető a mindennapi életben.
A bizottsági döntéssel most egy lépéssel közelebb került a megoldás ahhoz, hogy a havi két ingyenes készpénzfelvétel – jelenleg legfeljebb 150 ezer forintig – 300 ezer forintra emelkedjen.
A módosítás elfogadása esetén a bankoknak és a pénzintézeteknek új technikai és elszámolási szabályokat kell bevezetniük, hogy a magasabb összeghatárt kezelni tudják. A részletes törvényszöveget és a végrehajtási rendelkezéseket várhatóan a parlament plenáris ülésén ismertetik, ahol a képviselők szavazhatnak a javaslatról.
A tervezet egyúttal a készpénzhasználat és a digitális fizetések közötti egyensúly kérdését is újra napirendre hozza, hiszen a kormány korábban többször jelezte, hogy támogatja az elektronikus fizetési megoldások terjedését – ugyanakkor az intézkedés a lakosság azon csoportjait segítené, amelyeknek továbbra is a készpénz a legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési forma. A végső döntést a törvényjavaslatról a parlament plenáris ülése hozza meg a következő hetekben.
Már régóta terveznek módosítani az ingyenes készpénzfelvétel limitjén
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter még 2024 szeptemberében azt mondta, hogy 150 ezer forint többet ért tíz évvel ezelőtt, ezért az emelés észszerű javaslatnak tűnik. Akkor hozzátette, hogy a nemzetközi pénzügyi minősítő szervezetek és akkor még a Pénzügyminisztérium is azt az álláspontot képviselte, hogy az emberek minél kevesebb készpénzt használjanak, és helyette inkább utaljanak, vagy fizessenek kártyával.
Egy hónappal később már arról számolt be több oldal is, hogy az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Albizottsága egyhangúlag megszavazta az a javaslatot, mely szerint a jelenlegi 150 ezerről 250 ezer forintra emelné azt a készpénzösszeget, amit havonta ingyen fel lehet venni bankautomatákból.